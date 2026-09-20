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Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум

Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум - 20.09.2026, ПРАЙМ

Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум

Средняя стоимость дизельного топлива в США вновь обновила исторический максимум, поднявшись до 6,5 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T22:26+0300

2026-09-20T22:26+0300

2026-09-20T22:26+0300

мировая экономика

сша

дизельное топливо

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ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США вновь обновила исторический максимум, поднявшись до 6,5 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, которые изучило РИА Новости. Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,48 доллара за галлон. При этом год назад галлон дизельного топлива стоил около 3,7 доллара. Таким образом, за год его стоимость выросла примерно на 76%. Дороже всего дизель стоит в Калифорнии – 8,42 доллара за галлон.Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.

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мировая экономика, сша, дизельное топливо