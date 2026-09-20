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Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум
Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум - 20.09.2026, ПРАЙМ
Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум
Средняя стоимость дизельного топлива в США вновь обновила исторический максимум, поднявшись до 6,5 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T22:26+0300
2026-09-20T22:26+0300
мировая экономика
сша
дизельное топливо
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ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США вновь обновила исторический максимум, поднявшись до 6,5 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, которые изучило РИА Новости. Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,48 доллара за галлон. При этом год назад галлон дизельного топлива стоил около 3,7 доллара. Таким образом, за год его стоимость выросла примерно на 76%. Дороже всего дизель стоит в Калифорнии – 8,42 доллара за галлон.Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
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мировая экономика, сша, дизельное топливо
Мировая экономика, США, дизельное топливо
22:26 20.09.2026
 
Цены на дизель в США вновь обновили исторический максимум

Средняя стоимость дизеля в США вновь обновила исторический максимум

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ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость дизельного топлива в США вновь обновила исторический максимум, поднявшись до 6,5 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации, которые изучило РИА Новости.
Днем ранее средняя цена дизеля составляла 6,48 доллара за галлон. При этом год назад галлон дизельного топлива стоил около 3,7 доллара. Таким образом, за год его стоимость выросла примерно на 76%.
Дороже всего дизель стоит в Калифорнии – 8,42 доллара за галлон.
Цена на дизельное топливо напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок.
 
Мировая экономикаСШАдизельное топливо
 
 
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