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Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай

Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай

Россия в августе резко увеличила экспорт отдельных видов зерна в Китай, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:40+0300

2026-09-20T12:40+0300

2026-09-20T12:40+0300

сельское хозяйство

россия

китай

зерно

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе резко увеличила экспорт отдельных видов зерна в Китай, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, поставки овса оказались втрое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,15 миллиона долларов. Вторым по темпам роста оказался ячмень, экспорт которого вырос в два раза – до 15,7 миллиона долларов. Более чем на четверть вырос экспорт гречки - до 5 миллионов долларов. Меньше всего прибавил экспорт кукурузы: он оказался на 12% выше прошлого года, достигнув отметки в 9,14 миллиона долларов.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, китай, зерно