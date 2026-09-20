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Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай - 20.09.2026, ПРАЙМ
Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе резко увеличила экспорт отдельных видов зерна в Китай, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:40+0300
2026-09-20T12:40+0300
2026-09-20T12:40+0300
сельское хозяйство
россия
китай
зерно
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе резко увеличила экспорт отдельных видов зерна в Китай, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, поставки овса оказались втрое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,15 миллиона долларов. Вторым по темпам роста оказался ячмень, экспорт которого вырос в два раза – до 15,7 миллиона долларов. Более чем на четверть вырос экспорт гречки - до 5 миллионов долларов. Меньше всего прибавил экспорт кукурузы: он оказался на 12% выше прошлого года, достигнув отметки в 9,14 миллиона долларов.
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сельское хозяйство, россия, китай, зерно
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, зерно
Россия в августе резко увеличила экспорт ячменя и овса в Китай
Россия в августе увеличила экспорт овса, ячменя, гречки и кукурузы в Китай
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе резко увеличила экспорт отдельных видов зерна в Китай, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, поставки овса оказались втрое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,15 миллиона долларов. Вторым по темпам роста оказался ячмень, экспорт которого вырос в два раза – до 15,7 миллиона долларов.
Более чем на четверть вырос экспорт гречки - до 5 миллионов долларов. Меньше всего прибавил экспорт кукурузы: он оказался на 12% выше прошлого года, достигнув отметки в 9,14 миллиона долларов.