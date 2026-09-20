https://1prime.ru/20260920/ekvador-873476211.html
В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов
В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов - 20.09.2026, ПРАЙМ
В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов
Национальная полиция Эквадора обнаружила более трех тонн наркотиков, принадлежавших эквадорской криминальной организации Los Choneros, сообщил глава МВД... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T13:40+0300
2026-09-20T13:40+0300
2026-09-20T13:40+0300
общество
эквадор
наркотики
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Национальная полиция Эквадора обнаружила более трех тонн наркотиков, принадлежавших эквадорской криминальной организации Los Choneros, сообщил глава МВД Эквадора Джон Реймберг. Министр заявил в видео, опубликованном в соцсети X, что полиция работала в провинции Манаби на западе страны и изъяла "тайники" с наркотиками Los Choneros. "Мы работаем в провинции Манаби. Было изъято более трех тонн (наркотиков - ред.) на сумму 120 миллионов долларов", -заявил министр. Рейтмберг не привел других подробностей операции. Los Choneros наряду с Los Lobos считается крупнейшей криминальной структурой Эквадора, контролирующей наркоторговлю и деятельность внутри тюрем. В последние годы между группировками ведется ожесточенная борьба за влияние, сопровождаемая волной насилия в стране.
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общество , эквадор, наркотики
Общество , ЭКВАДОР, наркотики
В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов
Полиция Эквадора обнаружила более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Национальная полиция Эквадора обнаружила более трех тонн наркотиков, принадлежавших эквадорской криминальной организации Los Choneros, сообщил глава МВД Эквадора Джон Реймберг.
Министр заявил в видео, опубликованном в соцсети X, что полиция работала в провинции Манаби на западе страны и изъяла "тайники" с наркотиками Los Choneros.
"Мы работаем в провинции Манаби. Было изъято более трех тонн (наркотиков - ред.) на сумму 120 миллионов долларов", -заявил министр.
Рейтмберг не привел других подробностей операции.
Los Choneros наряду с Los Lobos считается крупнейшей криминальной структурой Эквадора, контролирующей наркоторговлю и деятельность внутри тюрем. В последние годы между группировками ведется ожесточенная борьба за влияние, сопровождаемая волной насилия в стране.