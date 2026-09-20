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В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов

В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов - 20.09.2026, ПРАЙМ

В Эквадоре изъяли более трех тонн наркотиков на 120 миллионов долларов

Национальная полиция Эквадора обнаружила более трех тонн наркотиков, принадлежавших эквадорской криминальной организации Los Choneros, сообщил глава МВД... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T13:40+0300

2026-09-20T13:40+0300

2026-09-20T13:40+0300

общество

эквадор

наркотики

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Национальная полиция Эквадора обнаружила более трех тонн наркотиков, принадлежавших эквадорской криминальной организации Los Choneros, сообщил глава МВД Эквадора Джон Реймберг. Министр заявил в видео, опубликованном в соцсети X, что полиция работала в провинции Манаби на западе страны и изъяла "тайники" с наркотиками Los Choneros. "Мы работаем в провинции Манаби. Было изъято более трех тонн (наркотиков - ред.) на сумму 120 миллионов долларов", -заявил министр. Рейтмберг не привел других подробностей операции. Los Choneros наряду с Los Lobos считается крупнейшей криминальной структурой Эквадора, контролирующей наркоторговлю и деятельность внутри тюрем. В последние годы между группировками ведется ожесточенная борьба за влияние, сопровождаемая волной насилия в стране.

эквадор

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общество , эквадор, наркотики