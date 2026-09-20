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"Больная страна Европы": во Франции заявили о приближающейся рецессии
"Больная страна Европы": во Франции заявили о приближающейся рецессии - 20.09.2026, ПРАЙМ
"Больная страна Европы": во Франции заявили о приближающейся рецессии
Генеральный секретарь крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине заявила, что Франция является "больной страной Европы" и одним | 20.09.2026, ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 20 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине заявила, что Франция является "больной страной Европы" и одним из немногих государств, находящихся на грани рецессии. "Безусловно, есть международный контекст, однако Франция - больная страна Европы: мы одна из немногих стран, находящихся на грани рецессии", - заявила Бине в интервью Radio France. По ее словам, эта ситуация стала результатом экономической политики, ориентированной на поддержку бизнеса и предложения, которую президент Эммануэль Макрон проводит уже десять лет. Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2026 года госдолг Франции впервые превысил отметку в 3,5 триллиона евро. По соотношению к ВВП он составил 117,5%, что стало третьим по величине показателем в ЕС после Греции и Италии.
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мировая экономика, франция, европа, эммануэль макрон, ес
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, ЕС
"Больная страна Европы": во Франции заявили о приближающейся рецессии
Глава профсоюза CGT Бине назвала Францию больной страной Европы
ПАРИЖ, 20 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине заявила, что Франция является "больной страной Европы" и одним из немногих государств, находящихся на грани рецессии.
"Безусловно, есть международный контекст, однако Франция - больная страна Европы: мы одна из немногих стран, находящихся на грани рецессии", - заявила Бине в интервью Radio France.
По ее словам, эта ситуация стала результатом экономической политики, ориентированной на поддержку бизнеса и предложения, которую президент Эммануэль Макрон проводит уже десять лет.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2026 года госдолг Франции впервые превысил отметку в 3,5 триллиона евро. По соотношению к ВВП он составил 117,5%, что стало третьим по величине показателем в ЕС после Греции и Италии.