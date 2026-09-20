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Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической

Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической - 20.09.2026, ПРАЙМ

Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической

Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио заявил о "критической | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T17:30+0300

2026-09-20T17:30+0300

2026-09-20T17:30+0300

мировая экономика

франция

иран

марин ле пен

топливо

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ПАРИЖ, 20 сен - ПРАЙМ. Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио заявил о "критической ситуации" с ценами на топливо в стране и "срочной необходимости" решить эту проблему. "Правительство должно снизить налог (на топливо - ред.), иначе экономика встанет... Ситуация критическая", - заявил Алио в эфире радиостанции RTL, комментируя ситуацию с подорожанием топлива. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. В этой связи вице-председатель "Нацобъединения" выступил за снижение НДС до 5,5% на все виды энергии "до разрешения кризиса на Ближнем Востоке", добавив, что ситуация требует срочного решения. Ранее лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на 2027 год. Глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.

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мировая экономика, франция, иран, марин ле пен, топливо