Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260920/frantsiya-873480644.html
Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической
Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической - 20.09.2026, ПРАЙМ
Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической
Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио заявил о "критической | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:30+0300
2026-09-20T17:30+0300
мировая экономика
франция
иран
марин ле пен
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696358_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e5cdff3401de94f7b34b10123ee54a74.jpg
ПАРИЖ, 20 сен - ПРАЙМ. Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио заявил о "критической ситуации" с ценами на топливо в стране и "срочной необходимости" решить эту проблему. "Правительство должно снизить налог (на топливо - ред.), иначе экономика встанет... Ситуация критическая", - заявил Алио в эфире радиостанции RTL, комментируя ситуацию с подорожанием топлива. В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. В этой связи вице-председатель "Нацобъединения" выступил за снижение НДС до 5,5% на все виды энергии "до разрешения кризиса на Ближнем Востоке", добавив, что ситуация требует срочного решения. Ранее лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на 2027 год. Глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
https://1prime.ru/20260920/frantsiya-873478723.html
франция
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f92b659cbf956b689a912f5b4564dac7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, иран, марин ле пен, топливо
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Марин Ле Пен, топливо
17:30 20.09.2026
 
Во Франции назвали ситуацию с ценами на топливо критической

Вице-председатель партии Ле Пен Алио назвал ситуацию с ценами на топливо критической

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПАРИЖ, 20 сен - ПРАЙМ. Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио заявил о "критической ситуации" с ценами на топливо в стране и "срочной необходимости" решить эту проблему.
"Правительство должно снизить налог (на топливо - ред.), иначе экономика встанет... Ситуация критическая", - заявил Алио в эфире радиостанции RTL, комментируя ситуацию с подорожанием топлива.
В воскресенье стоимость дизельного топлива во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр.
В этой связи вице-председатель "Нацобъединения" выступил за снижение НДС до 5,5% на все виды энергии "до разрешения кризиса на Ближнем Востоке", добавив, что ситуация требует срочного решения.
Ранее лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на 2027 год.
Глава Минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
"Больная страна Европы": во Франции заявили о приближающейся рецессии
14:40
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНМарин Ле Пентопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала