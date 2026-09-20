https://1prime.ru/20260920/iran-873474097.html
Иран потребовал от США выполнения условий для открытия Ормузского пролива
Иран потребовал от США выполнения условий для открытия Ормузского пролива - 20.09.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от США выполнения условий для открытия Ормузского пролива
Никакой возможности открыть Ормузский пролив и вернуться к прежним условиям переговоров не будет у США, пока они не выполнят условия Ирана, заявил спикер... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:45+0300
2026-09-20T11:45+0300
2026-09-20T11:45+0300
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873474097.jpg?1789893901
ТЕГЕРАН, 20 сен - ПРАЙМ. Никакой возможности открыть Ормузский пролив и вернуться к прежним условиям переговоров не будет у США, пока они не выполнят условия Ирана, заявил спикер парламента исламской республики и глава иранской переговорной группы со Штатами Мохаммад-Багер Галибаф. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран представил США семь условий для начала любых переговоров между двумя странами. "До тех пор, пока условия не будут выполнены, законные права иранского народа признаны, а американские обязательства реализованы, не будет никакой возможности вернуться к прежним условиям переговоров и открыть Ормузский пролив", - приводит слова Галибафа гостелерадиокомпания Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
иран
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив
Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив
Иран потребовал от США выполнения условий для открытия Ормузского пролива
Галибаф: Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят его условия
ТЕГЕРАН, 20 сен - ПРАЙМ. Никакой возможности открыть Ормузский пролив и вернуться к прежним условиям переговоров не будет у США, пока они не выполнят условия Ирана, заявил спикер парламента исламской республики и глава иранской переговорной группы со Штатами Мохаммад-Багер Галибаф.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран представил США семь условий для начала любых переговоров между двумя странами.
"До тех пор, пока условия не будут выполнены, законные права иранского народа признаны, а американские обязательства реализованы, не будет никакой возможности вернуться к прежним условиям переговоров и открыть Ормузский пролив", - приводит слова Галибафа гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося конфликта. Однако американские военные в июле провели несколько серий ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.