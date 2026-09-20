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Россия резко сократила импорт китайского картофеля
Россия резко сократила импорт китайского картофеля - 20.09.2026, ПРАЙМ
Россия резко сократила импорт китайского картофеля
Россия резко сократила импорт китайского картофеля: августовские объемы оказались на четверть ниже показателя за тот же месяц прошлого года - 1,8 миллиона... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:55+0300
2026-09-20T11:55+0300
2026-09-20T11:55+0300
россия
бизнес
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия резко сократила импорт китайского картофеля: августовские объемы оказались на четверть ниже показателя за тот же месяц прошлого года - 1,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. При этом просадка в месячном выражении оказалась еще более заметной – сокращение почти в 2,5 раза. Россия по итогам августа вошла в пятерку крупнейших мировых импортеров китайского картофеля, уступая лишь Малайзии (4,2 миллиона долларов), Вьетнаму (3,6 миллиона долларов) и Гонконгу (1,9 миллиона долларов).
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россия, бизнес, китай, картофель
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, картофель
Россия резко сократила импорт китайского картофеля
Россия в августе сократила импорт картофеля на четверть, до 1,8 миллиона долларов
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия резко сократила импорт китайского картофеля: августовские объемы оказались на четверть ниже показателя за тот же месяц прошлого года - 1,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
При этом просадка в месячном выражении оказалась еще более заметной – сокращение почти в 2,5 раза.
Россия по итогам августа вошла в пятерку крупнейших мировых импортеров китайского картофеля, уступая лишь Малайзии (4,2 миллиона долларов), Вьетнаму (3,6 миллиона долларов) и Гонконгу (1,9 миллиона долларов).