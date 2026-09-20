https://1prime.ru/20260920/kartofel-873474306.html

Россия резко сократила импорт китайского картофеля

Россия резко сократила импорт китайского картофеля - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия резко сократила импорт китайского картофеля

Россия резко сократила импорт китайского картофеля: августовские объемы оказались на четверть ниже показателя за тот же месяц прошлого года - 1,8 миллиона... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:55+0300

2026-09-20T11:55+0300

2026-09-20T11:55+0300

россия

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия резко сократила импорт китайского картофеля: августовские объемы оказались на четверть ниже показателя за тот же месяц прошлого года - 1,8 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. При этом просадка в месячном выражении оказалась еще более заметной – сокращение почти в 2,5 раза. Россия по итогам августа вошла в пятерку крупнейших мировых импортеров китайского картофеля, уступая лишь Малайзии (4,2 миллиона долларов), Вьетнаму (3,6 миллиона долларов) и Гонконгу (1,9 миллиона долларов).

китай

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россия, бизнес, китай, картофель