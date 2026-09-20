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Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135%

Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135%

Туристический поток в Карачаево-Черкесской республике за год вырос на 135%, сообщил полпред России в СКФО Юрий Чайка. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T15:00+0300

2026-09-20T15:00+0300

2026-09-20T15:00+0300

туризм

бизнес

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юрий чайка

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ЧЕРКЕССК, 20 сен – ПРАЙМ. Туристический поток в Карачаево-Черкесской республике за год вырос на 135%, сообщил полпред России в СКФО Юрий Чайка. "Благодаря динамичному развитию курортов Архыз, Теберда и Домбай, республика показывает самый значительный в России рост туристического потока. Число отдыхающих в Карачаево-Черкесии за год увеличилось на 135%", – сказал Чайка на заседании парламента КЧР, на котором проходили выборы главы республики. Ранее в воскресенье депутаты парламента КЧР избрали Темрезова главой республики на четвертый срок.

карачаево-черкесия

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туризм, бизнес, россия, карачаево-черкесия, юрий чайка