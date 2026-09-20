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Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135% - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135%
Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135% - 20.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135%
Туристический поток в Карачаево-Черкесской республике за год вырос на 135%, сообщил полпред России в СКФО Юрий Чайка. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T15:00+0300
2026-09-20T15:00+0300
туризм
бизнес
россия
карачаево-черкесия
юрий чайка
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ЧЕРКЕССК, 20 сен – ПРАЙМ. Туристический поток в Карачаево-Черкесской республике за год вырос на 135%, сообщил полпред России в СКФО Юрий Чайка. "Благодаря динамичному развитию курортов Архыз, Теберда и Домбай, республика показывает самый значительный в России рост туристического потока. Число отдыхающих в Карачаево-Черкесии за год увеличилось на 135%", – сказал Чайка на заседании парламента КЧР, на котором проходили выборы главы республики. Ранее в воскресенье депутаты парламента КЧР избрали Темрезова главой республики на четвертый срок.
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туризм, бизнес, россия, карачаево-черкесия, юрий чайка
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Карачаево-Черкесия, Юрий Чайка
15:00 20.09.2026
 
Турпоток в Карачаево-Черкесию за год вырос на 135%

Чайка: туристический поток в Карачаево-Черкесской республике за год вырос на 135%

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ЧЕРКЕССК, 20 сен – ПРАЙМ. Туристический поток в Карачаево-Черкесской республике за год вырос на 135%, сообщил полпред России в СКФО Юрий Чайка.
"Благодаря динамичному развитию курортов Архыз, Теберда и Домбай, республика показывает самый значительный в России рост туристического потока. Число отдыхающих в Карачаево-Черкесии за год увеличилось на 135%", – сказал Чайка на заседании парламента КЧР, на котором проходили выборы главы республики.
Ранее в воскресенье депутаты парламента КЧР избрали Темрезова главой республики на четвертый срок.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКарачаево-ЧеркесияЮрий Чайка
 
 
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