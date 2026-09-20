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Китай в августе почти удвоил импорт российского вина
Китай в августе почти удвоил импорт российского вина - 20.09.2026, ПРАЙМ
Китай в августе почти удвоил импорт российского вина
Китай в августе практически нарастил импорт российского вина – поставки выросли в 1,7 раза в месячном выражении, составив 58,6 тысячи долларов, следует из... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T13:00+0300
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Китай в августе практически нарастил импорт российского вина – поставки выросли в 1,7 раза в месячном выражении, составив 58,6 тысячи долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Августовские объемы стали максимальными с февраля текущего года – тогда Китай потратил на российское вино 85,6 тысячи долларов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский экспорт вина в Китай сократился на четверть.
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россия, мировая экономика, китай, вино
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, вино
Китай в августе почти удвоил импорт российского вина
Китай в августе нарастил импорт российского вина в 1,7 раза, до 58,6 тысячи долларов
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Китай в августе практически нарастил импорт российского вина – поставки выросли в 1,7 раза в месячном выражении, составив 58,6 тысячи долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Августовские объемы стали максимальными с февраля текущего года – тогда Китай потратил на российское вино 85,6 тысячи долларов.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский экспорт вина в Китай сократился на четверть.