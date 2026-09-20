Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260920/lyuksemburg-873482535.html
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА - 20.09.2026, ПРАЙМ
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА
Власти Люксембурга развернули дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления контроля воздушного пространства после появления информации о неких | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:16+0300
2026-09-20T17:16+0300
технологии
люксембург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873482535.jpg?1789913797
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Люксембурга развернули дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления контроля воздушного пространства после появления информации о неких "неизвестных дронах", из-за которых в пятницу вечером временно приостанавливал работу международный аэропорт страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительство. "Дополнительные средства обнаружения были развернуты для усиления мониторинга воздушного пространства", - говорится в сообщении. В пятницу вечером аэропорт Люксембурга временно приостановил прием и отправление рейсов после поступления информации об обнаружении беспилотников. Власти страны пока не сообщали подробности о физическом обнаружении дронов и их происхождении.
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, люксембург
Технологии, ЛЮКСЕМБУРГ
17:16 20.09.2026
 
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА

Люксембург усилил контроль воздушного пространства после информации о БПЛА над аэропортом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Люксембурга развернули дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления контроля воздушного пространства после появления информации о неких "неизвестных дронах", из-за которых в пятницу вечером временно приостанавливал работу международный аэропорт страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительство.
"Дополнительные средства обнаружения были развернуты для усиления мониторинга воздушного пространства", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером аэропорт Люксембурга временно приостановил прием и отправление рейсов после поступления информации об обнаружении беспилотников. Власти страны пока не сообщали подробности о физическом обнаружении дронов и их происхождении.
 
ТехнологииЛЮКСЕМБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала