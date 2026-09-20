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Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА - 20.09.2026, ПРАЙМ
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА
Власти Люксембурга развернули дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления контроля воздушного пространства после появления информации о неких | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:16+0300
2026-09-20T17:16+0300
2026-09-20T17:16+0300
технологии
люксембург
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Люксембурга развернули дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления контроля воздушного пространства после появления информации о неких "неизвестных дронах", из-за которых в пятницу вечером временно приостанавливал работу международный аэропорт страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительство. "Дополнительные средства обнаружения были развернуты для усиления мониторинга воздушного пространства", - говорится в сообщении. В пятницу вечером аэропорт Люксембурга временно приостановил прием и отправление рейсов после поступления информации об обнаружении беспилотников. Власти страны пока не сообщали подробности о физическом обнаружении дронов и их происхождении.
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технологии, люксембург
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после сообщений о БПЛА
Люксембург усилил контроль воздушного пространства после информации о БПЛА над аэропортом
БРЮССЕЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Люксембурга развернули дополнительные средства обнаружения беспилотников для усиления контроля воздушного пространства после появления информации о неких "неизвестных дронах", из-за которых в пятницу вечером временно приостанавливал работу международный аэропорт страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительство.
"Дополнительные средства обнаружения были развернуты для усиления мониторинга воздушного пространства", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером аэропорт Люксембурга временно приостановил прием и отправление рейсов после поступления информации об обнаружении беспилотников. Власти страны пока не сообщали подробности о физическом обнаружении дронов и их происхождении.