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Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок
Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок - 20.09.2026, ПРАЙМ
Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок
Депутаты парламента Северной Осетии избрали главой региона Сергея Меняйло на второй срок, передает корреспондент РИА Новости. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T15:15+0300
2026-09-20T15:56+0300
общество
россия
северная осетия
выборы
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сен - ПРАЙМ. Депутаты парламента Северной Осетии избрали главой региона Сергея Меняйло на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты отдали 61 голос за кандидатуру Сергея Меняйло.Другими кандидатами на пост главы республики были заместитель генерального директора ООО "Селенгауголь" Олег Варнавин и депутат парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева Чермен Дудати. Варнавин набрал пять голосов. Дудати - ноль голосов.
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40
192
40
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общество , россия, северная осетия, выборы
Общество , РОССИЯ, Северная Осетия, Выборы
15:15 20.09.2026 (обновлено: 15:56 20.09.2026)
 
Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок

Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали главой региона Сергея Меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сен - ПРАЙМ. Депутаты парламента Северной Осетии избрали главой региона Сергея Меняйло на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты отдали 61 голос за кандидатуру Сергея Меняйло.
Другими кандидатами на пост главы республики были заместитель генерального директора ООО "Селенгауголь" Олег Варнавин и депутат парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева Чермен Дудати. Варнавин набрал пять голосов. Дудати - ноль голосов.
 
ОбществоРОССИЯСеверная ОсетияВыборы
 
 
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