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Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок

Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок - 20.09.2026, ПРАЙМ

Сергея Меняйло избрали главой Северной Осетии на второй срок

Депутаты парламента Северной Осетии избрали главой региона Сергея Меняйло на второй срок, передает корреспондент РИА Новости. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T15:15+0300

2026-09-20T15:15+0300

2026-09-20T15:56+0300

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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сен - ПРАЙМ. Депутаты парламента Северной Осетии избрали главой региона Сергея Меняйло на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты отдали 61 голос за кандидатуру Сергея Меняйло.Другими кандидатами на пост главы республики были заместитель генерального директора ООО "Селенгауголь" Олег Варнавин и депутат парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева Чермен Дудати. Варнавин набрал пять голосов. Дудати - ноль голосов.

северная осетия

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общество , россия, северная осетия, выборы