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Названы продукты, за ценами на которые государство будет следить с 1 января

Названы продукты, за ценами на которые государство будет следить с 1 января - 20.09.2026, ПРАЙМ

Названы продукты, за ценами на которые государство будет следить с 1 января

С 1 января 2027 года в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Это не разовая акция, а логичное развитие уже | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T03:03+0300

2026-09-20T03:03+0300

2026-09-20T03:03+0300

мониторинг

продукты питания

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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. С 1 января 2027 года в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Это не разовая акция, а логичное развитие уже принятых нормативных актов. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В.Плеханова Мария Долгова, инициатива меняет саму философию контроля: государство переходит от реагирования на уже случившийся рост цен к работе на опережение.Под наблюдение попадают 24 вида продуктов, составляющих базовую основу полноценного питания. Это наиболее распространенные виды мяса — говядина, свинина, баранина и курица, а также рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа и макаронные изделия. Отдельный блок — овощи: картофель, свекла, репчатый лук, морковь, капуста, помидоры и огурцы. Иными словами все, что составляет основу ежедневной потребительской корзины."Механизм предполагает обмен данными между ведомствами. Федеральная налоговая служба будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов", - говорит Долгова.Это позволит проследить всю цепочку добавленной стоимости и выявить звено, где происходит необоснованное удорожание.Причины появления инициативы носят комплексный характер. Во-первых, существовавшая модель регулирования, включавшая ограничение наценок на социально значимые товары, столкнулась с серьезным экономическим давлением на бизнес. Во-вторых, сегодня государство видит конечную цену в магазине, но не имеет информации о том, на каком именно этапе и почему возникает необоснованный рост.Новая система призвана перейти от реагирования на факты роста цен по перечню, утвержденному постановлением правительства еще в 2010 году, к системной работе на опережение. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами — сезонностью, удорожанием логистики или сырья, — меры, скорее всего, приниматься не будут. Если же будет выявлено спекулятивное завышение на каком-то из этапов, у государства появятся основания для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий ФАС.Инициатива призвана сделать рынок продовольствия более прозрачным и дать государству механизм для оперативного и точечного реагирования на спекулятивные всплески, не создавая административного давления на добросовестный бизнес. "По сути, речь идет о попытке настроить тонкую систему контроля, которая не мешает нормальной работе рынка, но позволяет быстро находить и наказывать тех, кто пытается нажиться на потребителе", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260804/putin-872011670.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мониторинг, продукты питания, цены на продукты, эксклюзив