https://1prime.ru/20260920/moshenniki-873474575.html
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ - 20.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ
Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:00+0300
2026-09-20T12:00+0300
2026-09-20T12:00+0300
мошенничество
общество
россия
мошенники
жку
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863834482_0:29:3317:1895_1920x0_80_0_0_da81c55737d77d7b4619069abd193993.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России. "В преддверии отопительного сезона мошенники рассылают смс-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В сообщении содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства "падают в карман мошеннику". Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. "Часто взгляд со стороны помогает увидеть нестыковки, которые могли быть пропущены", - заключил член ОП РФ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863834482_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ecb61c2b414d5a8f490c1300391428d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, мошенники, жку
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МОШЕННИКИ, ЖКУ
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ
Машаров: мошенники начали рассылать СМС о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России.
"В преддверии отопительного сезона мошенники рассылают смс-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В сообщении содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства "падают в карман мошеннику".
Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками.
"Часто взгляд со стороны помогает увидеть нестыковки, которые могли быть пропущены", - заключил член ОП РФ.