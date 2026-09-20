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Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ - 20.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ
Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:00+0300
2026-09-20T12:00+0300
мошенничество
общество
россия
мошенники
жку
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России. "В преддверии отопительного сезона мошенники рассылают смс-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В сообщении содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства "падают в карман мошеннику". Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. "Часто взгляд со стороны помогает увидеть нестыковки, которые могли быть пропущены", - заключил член ОП РФ.
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общество , россия, мошенники, жку
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МОШЕННИКИ, ЖКУ
12:00 20.09.2026
 
Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ

Машаров: мошенники начали рассылать СМС о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России.
"В преддверии отопительного сезона мошенники рассылают смс-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В сообщении содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства "падают в карман мошеннику".
Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками.
"Часто взгляд со стороны помогает увидеть нестыковки, которые могли быть пропущены", - заключил член ОП РФ.
 
МошенничествоОбществоРОССИЯМОШЕННИКИЖКУ
 
 
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