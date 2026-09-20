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Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ - 20.09.2026, ПРАЙМ

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ

Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:00+0300

2026-09-20T12:00+0300

2026-09-20T12:00+0300

мошенничество

общество

россия

мошенники

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Отопительный сезон начался уже в 19 регионах России. "В преддверии отопительного сезона мошенники рассылают смс-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В сообщении содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства "падают в карман мошеннику". Для того, чтобы не попасть на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. "Часто взгляд со стороны помогает увидеть нестыковки, которые могли быть пропущены", - заключил член ОП РФ.

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общество , россия, мошенники, жку