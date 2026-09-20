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Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов - 20.09.2026, ПРАЙМ

Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

Мошенники под видом официальных работодателей размещают в соцсетях вакансии для студентов, а после якобы приема на работу предлагают оформить зарплатную карту и | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:15+0300

2026-09-20T12:15+0300

2026-09-20T12:15+0300

мошенничество

общество

фнс россии

мошенники

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники под видом официальных работодателей размещают в соцсетях вакансии для студентов, а после якобы приема на работу предлагают оформить зарплатную карту и воруют персональные счета, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники в соцсетях и городских каналах публикуют вакансии "наборщик текста", "помощник модератора карточек маркетплейсов", "оператор верификации анкет на 2-3 часа в день" с гибким графиком для студентов", - рассказали там. Далее аферисты просят соискателя подключиться к дистанционному собеседованию и одобряют кандидатуру студента. После чего злоумышленники рассказывают, что одним из обязательных условий при приеме якобы к ним в компанию является оформление корпоративной зарплатной карты по реферальной ссылке. "Переход по данной ссылке ведет на фишинговый сайт. Ввод личных данных и банковских реквизитов приводит к тому, что деньги с счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек", - уточнили эксперты. В "Мошеловке" напоминают, что официальные работодатели никогда не требуют от кандидата оплаты залога за материалы, доступ к базам данных или обучающие курсы. "Никому не передавайте реквизиты личных банковских карт для "тестовых переводов". Проверяйте юридическое лицо работодателя в открытых базах ФНС перед заключением договоренностей", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , фнс россии, мошенники