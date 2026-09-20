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Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов
Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов - 20.09.2026, ПРАЙМ
Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов
Мошенники под видом официальных работодателей размещают в соцсетях вакансии для студентов, а после якобы приема на работу предлагают оформить зарплатную карту и | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:15+0300
2026-09-20T12:15+0300
мошенничество
общество
фнс россии
мошенники
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники под видом официальных работодателей размещают в соцсетях вакансии для студентов, а после якобы приема на работу предлагают оформить зарплатную карту и воруют персональные счета, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники в соцсетях и городских каналах публикуют вакансии "наборщик текста", "помощник модератора карточек маркетплейсов", "оператор верификации анкет на 2-3 часа в день" с гибким графиком для студентов", - рассказали там. Далее аферисты просят соискателя подключиться к дистанционному собеседованию и одобряют кандидатуру студента. После чего злоумышленники рассказывают, что одним из обязательных условий при приеме якобы к ним в компанию является оформление корпоративной зарплатной карты по реферальной ссылке. "Переход по данной ссылке ведет на фишинговый сайт. Ввод личных данных и банковских реквизитов приводит к тому, что деньги с счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек", - уточнили эксперты. В "Мошеловке" напоминают, что официальные работодатели никогда не требуют от кандидата оплаты залога за материалы, доступ к базам данных или обучающие курсы. "Никому не передавайте реквизиты личных банковских карт для "тестовых переводов". Проверяйте юридическое лицо работодателя в открытых базах ФНС перед заключением договоренностей", - заключили там.
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общество , фнс россии, мошенники
Мошенничество, Общество , ФНС России, МОШЕННИКИ
12:15 20.09.2026
 
Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

"Мошеловка": мошенники под видом работодателей воруют персональные счета студентов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтуденты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова во время лекции
Студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники под видом официальных работодателей размещают в соцсетях вакансии для студентов, а после якобы приема на работу предлагают оформить зарплатную карту и воруют персональные счета, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники в соцсетях и городских каналах публикуют вакансии "наборщик текста", "помощник модератора карточек маркетплейсов", "оператор верификации анкет на 2-3 часа в день" с гибким графиком для студентов", - рассказали там.
Далее аферисты просят соискателя подключиться к дистанционному собеседованию и одобряют кандидатуру студента. После чего злоумышленники рассказывают, что одним из обязательных условий при приеме якобы к ним в компанию является оформление корпоративной зарплатной карты по реферальной ссылке.
"Переход по данной ссылке ведет на фишинговый сайт. Ввод личных данных и банковских реквизитов приводит к тому, что деньги с счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек", - уточнили эксперты.
В "Мошеловке" напоминают, что официальные работодатели никогда не требуют от кандидата оплаты залога за материалы, доступ к базам данных или обучающие курсы.
"Никому не передавайте реквизиты личных банковских карт для "тестовых переводов". Проверяйте юридическое лицо работодателя в открытых базах ФНС перед заключением договоренностей", - заключили там.
 
МошенничествоОбществоФНС РоссииМОШЕННИКИ
 
 
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