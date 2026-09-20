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Студентка хотела заработать на колготки, но отдала деньги мошенникам

Студентка хотела заработать на колготки, но отдала деньги мошенникам - 20.09.2026, ПРАЙМ

Студентка хотела заработать на колготки, но отдала деньги мошенникам

Студентка одного из столичных вузов в 16 лет согласилась за подработку, чтобы заработать денег на книги и колготки, а в результате отдала мошенникам накопленные | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T13:20+0300

2026-09-20T13:20+0300

2026-09-20T13:20+0300

мошенничество

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Студентка одного из столичных вузов в 16 лет согласилась за подработку, чтобы заработать денег на книги и колготки, а в результате отдала мошенникам накопленные на репетиторов 10 тысяч рублей, о чем сама рассказала РИА Новости. Девушка поделилась, что откликнулась на объявление о подработке с заданием на расшифровку аудиозаписи интервью в текст. "Работа не пыльная и платят хорошо — на книжки, кофе, мороженое и колготки хватит. А там заказ за заказом и можно на телефон накопить", - сказала она. После отклика с ней связались и прислали первое задание. "Тогда нейросети не использовали так широко, мне пришлось все вручную делать. Как сейчас помню, это было интервью с актрисой Ренатой Литвиновой", - рассказала студентка. После выполнения задания ей прислали ссылку и попросили назвать код из смс, однако оплата за проделанную работу так и не пришла - наоборот с банковской карты девушки списали все деньги - 10 тысяч рублей, которые были отложены на оплату репетиторов, поделилась девушка.

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технологии, общество , мошенники, россия, москва