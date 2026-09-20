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Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ

Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ - 20.09.2026, ПРАЙМ

Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ

Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом, погибших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:01+0300

2026-09-20T10:01+0300

2026-09-20T10:36+0300

россия

сергей собянин

нпз

москва

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом, погибших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал он на платформе "Макс". Собянин добавил, что территории МНПЗ достигли несколько беспилотников, а один попал в жилой дом. Погибших нет.

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