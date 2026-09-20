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Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ
Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ - 20.09.2026, ПРАЙМ
Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ
Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом, погибших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:01+0300
2026-09-20T10:01+0300
2026-09-20T10:36+0300
россия
сергей собянин
нпз
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом, погибших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал он на платформе "Макс". Собянин добавил, что территории МНПЗ достигли несколько беспилотников, а один попал в жилой дом. Погибших нет.
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россия, сергей собянин, нпз, москва
РОССИЯ, Сергей Собянин, НПЗ, МОСКВА
Несколько беспилотников упали на территории московского НПЗ
Собянин: несколько дронов достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ, один попал в жилой дом, погибших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Поврежден объект на территории МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал он на платформе "Макс".
Собянин добавил, что территории МНПЗ достигли несколько беспилотников, а один попал в жилой дом. Погибших нет.