https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873474205.html
Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве
Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве
Сложности с электронным голосованием в Москве фиксировались в субботу, атаки продолжались прошлые день и ночь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:50+0300
2026-09-20T11:50+0300
2026-09-20T11:50+0300
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Сложности с электронным голосованием в Москве фиксировались в субботу, атаки продолжались прошлые день и ночь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "То, что касается Москвы, вчера в течение продолжительного времени фиксировались локальные сложности в электронном голосовании – но это как верхушечка айсберга. В целом, что пришлось выдержать московской системе: действительно DDoS-атаки продолжались не только прошлой ночью, но и день", – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве
Памфилова: сложности с электронным голосованием в Москве фиксировались в субботу
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Сложности с электронным голосованием в Москве фиксировались в субботу, атаки продолжались прошлые день и ночь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"То, что касается Москвы, вчера в течение продолжительного времени фиксировались локальные сложности в электронном голосовании – но это как верхушечка айсберга. В целом, что пришлось выдержать московской системе: действительно DDoS-атаки продолжались не только прошлой ночью, но и день", – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.