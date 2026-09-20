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Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве

Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве - 20.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова рассказала о сложностях с электронным голосованием в Москве

Сложности с электронным голосованием в Москве фиксировались в субботу, атаки продолжались прошлые день и ночь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:50+0300

2026-09-20T11:50+0300

2026-09-20T11:50+0300

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цик

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Сложности с электронным голосованием в Москве фиксировались в субботу, атаки продолжались прошлые день и ночь, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "То, что касается Москвы, вчера в течение продолжительного времени фиксировались локальные сложности в электронном голосовании – но это как верхушечка айсберга. В целом, что пришлось выдержать московской системе: действительно DDoS-атаки продолжались не только прошлой ночью, но и день", – сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , москва, элла памфилова, госдума, цик, выборы