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Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости
Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости
Случай вброса бюллетеней на одном из участков в Марий Эл — вопиющий по наглости, никто такого не позволит, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:20+0300
2026-09-20T12:20+0300
общество
россия
марий эл
элла памфилова
цик
госдума
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Случай вброса бюллетеней на одном из участков в Марий Эл — вопиющий по наглости, никто такого не позволит, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.В субботу в местных соцсетях появилась информация о нарушениях на избирательном участке №343 в Медведевском районе, где, по словам наблюдателей, вбросили несколько бюллетеней. Председатель избиркома Марий Эл Ирина Татаринова подтвердила этот факт и сообщила, что вброшенные на одном из избирательных участков в Медведевском районе Марий Эл бюллетени аннулированы, три члена комиссии отстранены от работы."Перебираемся в республику Марий Эл. Вчера в социальной сети появилась информация, что представители КПРФ с помощью системы видеонаблюдения зафиксировали факт вброса избирательных бюллетеней на избирательном участке №343 республики Марий Эл. Это село Азаново Медведевского района", - сказала Памфилова.По словам председателя ЦИК, наблюдается определенный сговор."Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим", - добавила Памфилова.Также в ходе брифинга было продемонстрировано то самое видео с камер видеонаблюдений. Комментируя его, Татаринова отметила, что видно, как председатель участковой избирательной комиссии звонит кому-то и быстро удаляется из помещения для голосования. После чего туда заходит другая женщина - член избиркома с правом решающего голоса - и без предъявления паспорта и не расписываясь за бюллетени, получает их от заместителя председателя комиссии."Она заходит в кабину для голосования, ставит там некие отметки и выходит якобы с двумя бюллетенями. Когда она их опускает, то из ролика явно видно, что они разлетаются, по нашей оценке, на три бюллетеня в первый раз и на три бюллетеня - второй", - уточнила Татаринова.Она добавила, что жалобу об этом подал в субботу член избиркома от КПРФ Дмитрий Евсеев. Жалоба была незамедлительно рассмотрена. Стационарный ящик для бюллетеней, куда был осуществлен вброс, был опечатан, а бюллетени признаны недействительными."Уважаемые коллеги, эта ситуация является жестоким уроком для избирательной системы республики Марий Эл. Я хотела бы попросить прощения за действия этих трех членов участковой избирательной комиссии и выразить благодарность наблюдателям, которые оперативно среагировали на нарушение", - добавила Татаринова.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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общество , россия, марий эл, элла памфилова, цик, госдума, выборы
Общество , РОССИЯ, Марий Эл, Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Выборы
12:20 20.09.2026
 
Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости

Памфилова назвала вброс бюллетеней на одном из участков в Марий Эл вопиющим по наглости

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Случай вброса бюллетеней на одном из участков в Марий Эл — вопиющий по наглости, никто такого не позволит, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
В субботу в местных соцсетях появилась информация о нарушениях на избирательном участке №343 в Медведевском районе, где, по словам наблюдателей, вбросили несколько бюллетеней. Председатель избиркома Марий Эл Ирина Татаринова подтвердила этот факт и сообщила, что вброшенные на одном из избирательных участков в Медведевском районе Марий Эл бюллетени аннулированы, три члена комиссии отстранены от работы.
"Перебираемся в республику Марий Эл. Вчера в социальной сети появилась информация, что представители КПРФ с помощью системы видеонаблюдения зафиксировали факт вброса избирательных бюллетеней на избирательном участке №343 республики Марий Эл. Это село Азаново Медведевского района", - сказала Памфилова.
По словам председателя ЦИК, наблюдается определенный сговор.
"Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим", - добавила Памфилова.
Также в ходе брифинга было продемонстрировано то самое видео с камер видеонаблюдений. Комментируя его, Татаринова отметила, что видно, как председатель участковой избирательной комиссии звонит кому-то и быстро удаляется из помещения для голосования. После чего туда заходит другая женщина - член избиркома с правом решающего голоса - и без предъявления паспорта и не расписываясь за бюллетени, получает их от заместителя председателя комиссии.
"Она заходит в кабину для голосования, ставит там некие отметки и выходит якобы с двумя бюллетенями. Когда она их опускает, то из ролика явно видно, что они разлетаются, по нашей оценке, на три бюллетеня в первый раз и на три бюллетеня - второй", - уточнила Татаринова.
Она добавила, что жалобу об этом подал в субботу член избиркома от КПРФ Дмитрий Евсеев. Жалоба была незамедлительно рассмотрена. Стационарный ящик для бюллетеней, куда был осуществлен вброс, был опечатан, а бюллетени признаны недействительными.
"Уважаемые коллеги, эта ситуация является жестоким уроком для избирательной системы республики Марий Эл. Я хотела бы попросить прощения за действия этих трех членов участковой избирательной комиссии и выразить благодарность наблюдателям, которые оперативно среагировали на нарушение", - добавила Татаринова.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯМарий ЭлЭлла ПамфиловаЦИКГосдумаВыборы
 
 
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