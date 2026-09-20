https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873475182.html

Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости

Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости - 20.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова назвала вброс бюллетеней в Марий Эл вопиющим по наглости

Случай вброса бюллетеней на одном из участков в Марий Эл — вопиющий по наглости, никто такого не позволит, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:20+0300

2026-09-20T12:20+0300

2026-09-20T12:20+0300

общество

россия

марий эл

элла памфилова

цик

госдума

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873475182.jpg?1789896003

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Случай вброса бюллетеней на одном из участков в Марий Эл — вопиющий по наглости, никто такого не позволит, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.В субботу в местных соцсетях появилась информация о нарушениях на избирательном участке №343 в Медведевском районе, где, по словам наблюдателей, вбросили несколько бюллетеней. Председатель избиркома Марий Эл Ирина Татаринова подтвердила этот факт и сообщила, что вброшенные на одном из избирательных участков в Медведевском районе Марий Эл бюллетени аннулированы, три члена комиссии отстранены от работы."Перебираемся в республику Марий Эл. Вчера в социальной сети появилась информация, что представители КПРФ с помощью системы видеонаблюдения зафиксировали факт вброса избирательных бюллетеней на избирательном участке №343 республики Марий Эл. Это село Азаново Медведевского района", - сказала Памфилова.По словам председателя ЦИК, наблюдается определенный сговор."Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим", - добавила Памфилова.Также в ходе брифинга было продемонстрировано то самое видео с камер видеонаблюдений. Комментируя его, Татаринова отметила, что видно, как председатель участковой избирательной комиссии звонит кому-то и быстро удаляется из помещения для голосования. После чего туда заходит другая женщина - член избиркома с правом решающего голоса - и без предъявления паспорта и не расписываясь за бюллетени, получает их от заместителя председателя комиссии."Она заходит в кабину для голосования, ставит там некие отметки и выходит якобы с двумя бюллетенями. Когда она их опускает, то из ролика явно видно, что они разлетаются, по нашей оценке, на три бюллетеня в первый раз и на три бюллетеня - второй", - уточнила Татаринова.Она добавила, что жалобу об этом подал в субботу член избиркома от КПРФ Дмитрий Евсеев. Жалоба была незамедлительно рассмотрена. Стационарный ящик для бюллетеней, куда был осуществлен вброс, был опечатан, а бюллетени признаны недействительными."Уважаемые коллеги, эта ситуация является жестоким уроком для избирательной системы республики Марий Эл. Я хотела бы попросить прощения за действия этих трех членов участковой избирательной комиссии и выразить благодарность наблюдателям, которые оперативно среагировали на нарушение", - добавила Татаринова.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

марий эл

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, марий эл, элла памфилова, цик, госдума, выборы