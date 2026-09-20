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Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области
Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:35+0300
2026-09-20T12:35+0300
2026-09-20T12:45+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В ночь на 19 сентября из помещения участковой избирательной комиссии №1613 Липецкой области исчезли каким-то невероятным образом, просто чудеса какие-то, 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Липецкого областного совета депутатов, то есть не федеральный уровень", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Председатель избиркома Липецкой области Сергей Елманов, в свою очередь, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. "По оперативной информации, вероятнее всего это провокация" - добавил Елманов. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, элла памфилова, госдума, цик, выборы
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области
Памфилова: 50 бюллетеней пропали из помещения избиркома в Липецкой области
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В ночь на 19 сентября из помещения участковой избирательной комиссии №1613 Липецкой области исчезли каким-то невероятным образом, просто чудеса какие-то, 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Липецкого областного совета депутатов, то есть не федеральный уровень", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
Председатель избиркома Липецкой области Сергей Елманов, в свою очередь, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.
"По оперативной информации, вероятнее всего это провокация" - добавил Елманов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.