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Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области

Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области - 20.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области

Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:35+0300

2026-09-20T12:35+0300

2026-09-20T12:45+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В ночь на 19 сентября из помещения участковой избирательной комиссии №1613 Липецкой области исчезли каким-то невероятным образом, просто чудеса какие-то, 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Липецкого областного совета депутатов, то есть не федеральный уровень", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Председатель избиркома Липецкой области Сергей Елманов, в свою очередь, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. "По оперативной информации, вероятнее всего это провокация" - добавил Елманов. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, элла памфилова, госдума, цик, выборы