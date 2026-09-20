Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873475577.html
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области
Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:35+0300
2026-09-20T12:45+0300
общество
россия
элла памфилова
госдума
цик
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/14/873477046_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_de467280b598359bcaa063afe8098005.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В ночь на 19 сентября из помещения участковой избирательной комиссии №1613 Липецкой области исчезли каким-то невероятным образом, просто чудеса какие-то, 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Липецкого областного совета депутатов, то есть не федеральный уровень", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Председатель избиркома Липецкой области Сергей Елманов, в свою очередь, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут проверку. "По оперативной информации, вероятнее всего это провокация" - добавил Елманов. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/14/873477046_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_c6164fbb4b412b1b6086195cf84d2304.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, элла памфилова, госдума, цик, выборы
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
12:35 20.09.2026 (обновлено: 12:45 20.09.2026)
 
Памфилова рассказала о странном исчезновении бюллетеней в Липецкой области

Памфилова: 50 бюллетеней пропали из помещения избиркома в Липецкой области

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Пятьдесят бюллетеней для голосования пропали из помещения участковой избирательной комиссии в Липецкой области, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В ночь на 19 сентября из помещения участковой избирательной комиссии №1613 Липецкой области исчезли каким-то невероятным образом, просто чудеса какие-то, 50 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Липецкого областного совета депутатов, то есть не федеральный уровень", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
Председатель избиркома Липецкой области Сергей Елманов, в свою очередь, сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.
"По оперативной информации, вероятнее всего это провокация" - добавил Елманов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ОбществоРОССИЯЭлла ПамфиловаГосдумаЦИКВыборы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала