https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873480337.html
Памфилова заявила, что сообщения о недопуске наблюдателей не подтвердились
Памфилова заявила, что сообщения о недопуске наблюдателей не подтвердились - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова заявила, что сообщения о недопуске наблюдателей не подтвердились
Фейки о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T16:30+0300
2026-09-20T16:30+0300
2026-09-20T16:31+0300
общество
россия
элла памфилова
цик
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Фейки о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Фейки о якобы массовом недопуске наблюдателей ...не подтвердили", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России."В России в первый день голосования поступило – у нас никогда такого не было маленького числа – всего 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений, сегодня всего 3 обращения по данной тематике", - сказала Памфилова на брифинге в воскресенье.Она уточнила, что число таких жалоб составляет менее десятой доли процента от числа всех работающих на выборах наблюдателей."Учитывая, что назначенных наблюдателей более 380 тысяч, это меньше десятой доли процента. Большинство из этих обращений мы разобрали по полочкам, они не подтвердились, сейчас еще небольшая часть находится в проверке", - добавила глава ЦИК.
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общество , россия, элла памфилова, цик, выборы
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК, Выборы
Памфилова заявила, что сообщения о недопуске наблюдателей не подтвердились
Памфилова: сообщения о массовом недопуске наблюдателей на участки не подтвердились
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Фейки о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Фейки о якобы массовом недопуске наблюдателей ...не подтвердили", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России.
"В России в первый день голосования поступило – у нас никогда такого не было маленького числа – всего 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений, сегодня всего 3 обращения по данной тематике", - сказала Памфилова на брифинге в воскресенье.
Она уточнила, что число таких жалоб составляет менее десятой доли процента от числа всех работающих на выборах наблюдателей.
"Учитывая, что назначенных наблюдателей более 380 тысяч, это меньше десятой доли процента. Большинство из этих обращений мы разобрали по полочкам, они не подтвердились, сейчас еще небольшая часть находится в проверке", - добавила глава ЦИК.