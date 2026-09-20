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ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы

ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы - 20.09.2026, ПРАЙМ

ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы

Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T17:00+0300

2026-09-20T17:00+0300

2026-09-20T17:00+0300

общество

элла памфилова

госдума

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Зафиксировано и заблокировано более 100 миллионов потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Она уточнила, что попытки кибератак на избирательную инфраструктуру шли из Великобритании, Украины, Бразилии, Индонезии и Индии.По словам Памфиловой, кибератакам в ходе выборов подверглась единая биометрическая система."За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу – 124 атаки, ЦИК России – количество таких атак 13", – добавила ПамфиловаВыборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , элла памфилова, госдума, цик, выборы, технологии