https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873480438.html
ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы
ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы - 20.09.2026, ПРАЙМ
ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы
Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:00+0300
2026-09-20T17:00+0300
2026-09-20T17:00+0300
общество
элла памфилова
госдума
цик
выборы
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873480438.jpg?1789912805
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Зафиксировано и заблокировано более 100 миллионов потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Она уточнила, что попытки кибератак на избирательную инфраструктуру шли из Великобритании, Украины, Бразилии, Индонезии и Индии.По словам Памфиловой, кибератакам в ходе выборов подверглась единая биометрическая система."За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу – 124 атаки, ЦИК России – количество таких атак 13", – добавила ПамфиловаВыборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , элла памфилова, госдума, цик, выборы, технологии
Общество , Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы, Технологии
ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы
Памфилова: ЦИК заблокировал более 100 миллионов воздействий на избирательные ресурсы
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы были заблокированы в ходе выборов, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Зафиксировано и заблокировано более 100 миллионов потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
Она уточнила, что попытки кибератак на избирательную инфраструктуру шли из Великобритании, Украины, Бразилии, Индонезии и Индии.
По словам Памфиловой, кибератакам в ходе выборов подверглась единая биометрическая система.
"За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу – 124 атаки, ЦИК России – количество таких атак 13", – добавила Памфилова
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.