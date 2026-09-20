https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873481144.html

Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России

Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России - 20.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в РФ. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T17:45+0300

2026-09-20T17:45+0300

2026-09-20T17:45+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в РФ. "Весь интернет замусорен разного рода фейками, предположениями и истериками", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. По ее словам, один из фейков был запущен в первый день голосования на Камчатке, где распространялась ложная информация о том, что наблюдателей якобы не пускали на УИК-104. Памфилова также рассказала о появившихся в сети кадрах из ДНР, на которых людей якобы заставляли голосовать под дулом автомата. По ее словам, в действительности военнослужащие обеспечивали безопасность и охрану мирных граждан на фоне атак украинских беспилотников. Кроме того, распространялся ролик с якобы неопломбированными урнами на участке №2301 в селе Новая Усмань Воронежской области. Как отметила глава ЦИК, на участке находились другие урны, а видео по ряду признаков оказалось подделкой. Она добавила, что в ряде случаев использовались старые видеозаписи. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , россия, элла памфилова, цик, госдума, выборы