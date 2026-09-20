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Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России
Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в РФ. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:45+0300
2026-09-20T17:45+0300
технологии
общество
россия
элла памфилова
цик
госдума
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в РФ. "Весь интернет замусорен разного рода фейками, предположениями и истериками", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. По ее словам, один из фейков был запущен в первый день голосования на Камчатке, где распространялась ложная информация о том, что наблюдателей якобы не пускали на УИК-104. Памфилова также рассказала о появившихся в сети кадрах из ДНР, на которых людей якобы заставляли голосовать под дулом автомата. По ее словам, в действительности военнослужащие обеспечивали безопасность и охрану мирных граждан на фоне атак украинских беспилотников. Кроме того, распространялся ролик с якобы неопломбированными урнами на участке №2301 в селе Новая Усмань Воронежской области. Как отметила глава ЦИК, на участке находились другие урны, а видео по ряду признаков оказалось подделкой. Она добавила, что в ряде случаев использовались старые видеозаписи. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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технологии, общество , россия, элла памфилова, цик, госдума, выборы
Технологии, Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК, Госдума, Выборы
17:45 20.09.2026
 
Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в России

Глава ЦИК Памфилова: весь интернет замусорен разного рода фейками о выборах в России

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что весь интернет заполнен фейками о выборах в РФ.
"Весь интернет замусорен разного рода фейками, предположениями и истериками", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
По ее словам, один из фейков был запущен в первый день голосования на Камчатке, где распространялась ложная информация о том, что наблюдателей якобы не пускали на УИК-104.
Памфилова также рассказала о появившихся в сети кадрах из ДНР, на которых людей якобы заставляли голосовать под дулом автомата. По ее словам, в действительности военнослужащие обеспечивали безопасность и охрану мирных граждан на фоне атак украинских беспилотников.
Кроме того, распространялся ролик с якобы неопломбированными урнами на участке №2301 в селе Новая Усмань Воронежской области. Как отметила глава ЦИК, на участке находились другие урны, а видео по ряду признаков оказалось подделкой.
Она добавила, что в ряде случаев использовались старые видеозаписи.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯЭлла ПамфиловаЦИКГосдумаВыборы
 
 
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