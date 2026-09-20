https://1prime.ru/20260920/pamfilova-873484783.html

Памфилова заявила о провале акции оппозиции с яблоками

Памфилова заявила о провале акции оппозиции с яблоками - 20.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова заявила о провале акции оппозиции с яблоками

Радикальная оппозиция пыталась устроить акцию с яблоками в Москве, Санкт-Петербург и в ряде крупных городов России, однако она полностью провалилась, рассказала | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T22:03+0300

2026-09-20T22:03+0300

2026-09-20T22:05+0300

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элла памфилова

владимир путин

госдума

цик

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Радикальная оппозиция пыталась устроить акцию с яблоками в Москве, Санкт-Петербург и в ряде крупных городов России, однако она полностью провалилась, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Заявлялась крупномасштабная акция, и за рубежом, и в Москве, Санкт-Петербурге, в ряде наших крупных городов. Радикальная оппозиция в том, что в полдень приходят, все забрасывают яблоками, все в зеленом и так далее", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов голосования на выборах в Госдуму. "Акция провалилась полностью", - подчеркнула она. По ее словам, на прошедших выборах было зафиксировано рекордно низкое число нарушений. По данным с более чем 90 тысяч участков, где проходило голосование, нарушения подтвердились всего в трех из пяти случаев на всю страну. "И были моментально выявлены", - сказала глава ЦИК. Система контроля на выборах позволяет делать это очень оперативно.Предварительные итоги голосования на выборах в Единый день голосования - 2026 будут подведены 21 сентября в 11.00 мск.

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россия, общество , москва, санкт-петербург, элла памфилова, владимир путин, госдума, цик