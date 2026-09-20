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Россия сократила импорт пива из Китая
Россия сократила импорт пива из Китая - 20.09.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт пива из Китая
Россия в августе сократила импорт пива из Китая, но несмотря на это сохранила за собой статус его крупнейшего его покупателя в мире, следует из данных китайской | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:10+0300
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе сократила импорт пива из Китая, но несмотря на это сохранила за собой статус его крупнейшего его покупателя в мире, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Импорт в месячном выражении оказался на 12% скромнее, составив 6,45 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом ведомство также зафиксировало отрицательную динамику, но просадка оказалась не столь заметной – всего 4%. При этом Россия осталась крупнейшим импортером китайского пива по итогам отчетного месяца. Вместе с ней в топ-3 вошли Гонконг (5,6 миллиона долларов) и Тайвань (5,4 миллиона долларов).
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россия, бизнес, китай
Россия сократила импорт пива из Китая
Россия сократила импорт пива из Китая, оставшись крупнейшим его покупателем
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе сократила импорт пива из Китая, но несмотря на это сохранила за собой статус его крупнейшего его покупателя в мире, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Импорт в месячном выражении оказался на 12% скромнее, составив 6,45 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом ведомство также зафиксировало отрицательную динамику, но просадка оказалась не столь заметной – всего 4%.
При этом Россия осталась крупнейшим импортером китайского пива по итогам отчетного месяца. Вместе с ней в топ-3 вошли Гонконг (5,6 миллиона долларов) и Тайвань (5,4 миллиона долларов).