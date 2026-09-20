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Россия сократила импорт пива из Китая

Россия сократила импорт пива из Китая - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия сократила импорт пива из Китая

Россия в августе сократила импорт пива из Китая, но несмотря на это сохранила за собой статус его крупнейшего его покупателя в мире, следует из данных китайской | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:10+0300

2026-09-20T11:10+0300

2026-09-20T11:10+0300

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китай

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе сократила импорт пива из Китая, но несмотря на это сохранила за собой статус его крупнейшего его покупателя в мире, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Импорт в месячном выражении оказался на 12% скромнее, составив 6,45 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом ведомство также зафиксировало отрицательную динамику, но просадка оказалась не столь заметной – всего 4%. При этом Россия осталась крупнейшим импортером китайского пива по итогам отчетного месяца. Вместе с ней в топ-3 вошли Гонконг (5,6 миллиона долларов) и Тайвань (5,4 миллиона долларов).

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай