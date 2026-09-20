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Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара
Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара - 20.09.2026, ПРАЙМ
Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара
Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной 7 километров отключен из-за пожара, восстановление газоснабжения ожидается после ремонта повреждений,... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:00+0300
2026-09-20T11:00+0300
происшествия
россия
газ
анапа
краснодарский край
мчс
газпром
пожар
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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной 7 километров отключен из-за пожара, восстановление газоснабжения ожидается после ремонта повреждений, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Утром в воскресенье ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возгорании торговых павильонов в Анапе на площади 1,5 тысячи квадратных метров, которое произошло из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе. "В 6:55 пожару был присвоен третий ранг возгорания. В его зону попал газопровод высокого давления, в результате чего Газпром отключил участок газопровода между Анапой и Витязево протяженностью порядка 7 километров. В зону отключения попадают жилые дома и нежилые помещения по Пионерскому проспекту и Верхней дороге от роты ДПС до Витязево", - написала Маслова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что подача газа будет восстановлена после замены пострадавшего участка газопровода.
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россия, газ, анапа, краснодарский край, мчс, газпром, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Газ, АНАПА, Краснодарский край, МЧС, Газпром, пожар
11:00 20.09.2026
 
Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара

Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной семь километров отключили из-за пожара

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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной 7 километров отключен из-за пожара, восстановление газоснабжения ожидается после ремонта повреждений, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
Утром в воскресенье ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возгорании торговых павильонов в Анапе на площади 1,5 тысячи квадратных метров, которое произошло из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе.
"В 6:55 пожару был присвоен третий ранг возгорания. В его зону попал газопровод высокого давления, в результате чего Газпром отключил участок газопровода между Анапой и Витязево протяженностью порядка 7 километров. В зону отключения попадают жилые дома и нежилые помещения по Пионерскому проспекту и Верхней дороге от роты ДПС до Витязево", - написала Маслова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что подача газа будет восстановлена после замены пострадавшего участка газопровода.
 
ПроисшествияРОССИЯГазАНАПАКраснодарский крайМЧСГазпромпожар
 
 
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