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Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара

Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара - 20.09.2026, ПРАЙМ

Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара

Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной 7 километров отключен из-за пожара, восстановление газоснабжения ожидается после ремонта повреждений,... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:00+0300

2026-09-20T11:00+0300

2026-09-20T11:00+0300

происшествия

россия

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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Участок газопровода между Анапой и Витязево длиной 7 километров отключен из-за пожара, восстановление газоснабжения ожидается после ремонта повреждений, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Утром в воскресенье ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возгорании торговых павильонов в Анапе на площади 1,5 тысячи квадратных метров, которое произошло из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе. "В 6:55 пожару был присвоен третий ранг возгорания. В его зону попал газопровод высокого давления, в результате чего Газпром отключил участок газопровода между Анапой и Витязево протяженностью порядка 7 километров. В зону отключения попадают жилые дома и нежилые помещения по Пионерскому проспекту и Верхней дороге от роты ДПС до Витязево", - написала Маслова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что подача газа будет восстановлена после замены пострадавшего участка газопровода.

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россия, газ, анапа, краснодарский край, мчс, газпром, пожар