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В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ
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В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах
В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ
В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах
Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:25+0300
2026-09-20T12:47+0300
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
мчс
пожар
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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах Анапы... на площади 1500 м2. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе.
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россия, анапа, краснодарский край, мчс, пожар
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, МЧС, пожар
11:25 20.09.2026 (обновлено: 12:47 20.09.2026)
 
В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах

МЧС: пожар в торговых павильонах в Анапе локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"

© РИА Новости . Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкГорящие торговые павильоны на улице Верхняя дорога в курортном поселке Витязево
Горящие торговые павильоны на улице Верхняя дорога в курортном поселке Витязево - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Юрий Озаровский
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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах Анапы... на площади 1500 м2. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе.
 
ПроисшествияРОССИЯАНАПАКраснодарский крайМЧСпожар
 
 
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