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В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах
В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ
В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах
Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:25+0300
2026-09-20T11:25+0300
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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах Анапы... на площади 1500 м2. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе.
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Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, МЧС, пожар
В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах
МЧС: пожар в торговых павильонах в Анапе локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"
КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах Анапы... на площади 1500 м2. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе.