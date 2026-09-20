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В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах

В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ

В Анапе локализовали пожар в торговых павильонах

Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:25+0300

2026-09-20T11:25+0300

2026-09-20T12:47+0300

происшествия

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краснодарский край

мчс

пожар

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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах в Анапе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах Анапы... на площади 1500 м2. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе.

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россия, анапа, краснодарский край, мчс, пожар