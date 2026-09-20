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В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ
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В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах
В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ
В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах
Пожар в торговых павильонах Анапы ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщило ГУМЧС по Краснодарскому краю. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:15+0300
2026-09-20T17:15+0300
происшествия
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анапа
краснодарский край
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пожар
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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах Анапы ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщило ГУМЧС по Краснодарскому краю."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в торговых павильонах Анапы. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе. Позже пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.Глава города-курорта Светлана Маслова сообщила о временном прекращении подачи газа на участке между Анапой и Витязево длиной 7 километров. В зону отключения попали жилые дома и нежилые помещения. Маслова добавила, что подача газа будет восстановлена после замены пострадавшего участка газопровода.
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россия, анапа, краснодарский край, мчс, пожар
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, МЧС, пожар
17:15 20.09.2026
 
В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах

МЧС: пожар в торговых павильонах в Анапе ликвидирован, пострадавших нет

© РИА Новости . Юрий Озаровский | Перейти в медиабанкГорящие торговые павильоны на улице Верхняя дорога в курортном поселке Витязево
Горящие торговые павильоны на улице Верхняя дорога в курортном поселке Витязево - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Юрий Озаровский
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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах Анапы ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщило ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в торговых павильонах Анапы. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе. Позже пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Глава города-курорта Светлана Маслова сообщила о временном прекращении подачи газа на участке между Анапой и Витязево длиной 7 километров. В зону отключения попали жилые дома и нежилые помещения. Маслова добавила, что подача газа будет восстановлена после замены пострадавшего участка газопровода.
 
ПроисшествияРОССИЯАНАПАКраснодарский крайМЧСпожар
 
 
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