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В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах

В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах - 20.09.2026, ПРАЙМ

В Анапе ликвидировали пожар в торговых павильонах

Пожар в торговых павильонах Анапы ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщило ГУМЧС по Краснодарскому краю. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T17:15+0300

2026-09-20T17:15+0300

2026-09-20T17:15+0300

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

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пожар

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КРАСНОДАР, 20 сен - ПРАЙМ. Пожар в торговых павильонах Анапы ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщило ГУМЧС по Краснодарскому краю."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в торговых павильонах Анапы. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как ранее сообщало ведомство, возгорание произошло рано утром в воскресенье из-за повреждения газовой трубы на улице Верхняя дорога в Анапе. Позже пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.Глава города-курорта Светлана Маслова сообщила о временном прекращении подачи газа на участке между Анапой и Витязево длиной 7 километров. В зону отключения попали жилые дома и нежилые помещения. Маслова добавила, что подача газа будет восстановлена после замены пострадавшего участка газопровода.

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россия, анапа, краснодарский край, мчс, пожар