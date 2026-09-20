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Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году

Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году - 20.09.2026, ПРАЙМ

Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году

Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году, следует из постановления правительства, размещенного на сайте кабмина. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:30+0300

2026-09-20T11:30+0300

2026-09-20T11:30+0300

россия

общество

михаил мишустин

работа

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году, следует из постановления правительства, размещенного на сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Из документа следует, что первая трехдневная рабочая неделя выпадет на февраль, а вторая — на ноябрь. Кроме того, четырехдневные рабочие недели ожидаются в марте, мае, июне и декабре. При этом в мае таких недель будет две.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , михаил мишустин, работа