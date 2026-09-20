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Рябков назвал сроки новой встречи представителей России и США
Рябков назвал сроки новой встречи представителей России и США - 20.09.2026, ПРАЙМ
Рябков назвал сроки новой встречи представителей России и США
Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:07+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. “В ближайшие недели (планируется встреча - ред.)”, - сказал он в беседе с агентством, отвечая на вопрос, когда планируется следующая встреча по устранению взаимных раздражителей. Встречи такого рода приобрели в известной степени регулярный характер, отметил дипломат. “Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться”, - подчеркнул Рябков. В конце июня Рябков сообщал, что диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки следующего контакта РФ-США по устранению двусторонних раздражителей в отношениях прорабатываются.
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россия, сша, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, США, Сергей Рябков, МИД РФ
Рябков назвал сроки новой встречи представителей России и США
Рябков: встреча России и США по устранению раздражителей планируется в ближайшие недели
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
“В ближайшие недели (планируется встреча - ред.)”, - сказал он в беседе с агентством, отвечая на вопрос, когда планируется следующая встреча по устранению взаимных раздражителей.
Встречи такого рода приобрели в известной степени регулярный характер, отметил дипломат.
“Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться”, - подчеркнул Рябков.
В конце июня Рябков сообщал, что диалог между РФ и США по устранению "раздражителей" в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки следующего контакта РФ-США по устранению двусторонних раздражителей в отношениях прорабатываются.