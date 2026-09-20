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"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России

"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России - 20.09.2026, ПРАЙМ

"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бесовством призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T14:20+0300

2026-09-20T14:20+0300

2026-09-20T14:20+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бесовством призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России. Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму. "Они бесятся и сходят с ума. Бесовство и безумное поведение Каллас объяснимо завистью, с которой еврочиновники смотрят на по-настоящему демократически организованные выборы в России. Каллас делает все, чтобы очернить других и попытаться обелить себя. Это принцип мошенников”, - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня еврочиновники паразитируют на демократических принципах. “Европейцам нужно не пропагандировать русофобию, а учиться и равняться на Россию, как нужно проводить открытые демократические выборы и предоставлять людям определять свое будущее”, - сказал Шеремет. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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финансы, россия, госдума, выборы, общество , кая каллас