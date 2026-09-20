Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России - 20.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260920/sheremet-873478106.html
"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России
"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России - 20.09.2026, ПРАЙМ
"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бесовством призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T14:20+0300
2026-09-20T14:20+0300
финансы
россия
госдума
выборы
общество
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_0:85:2851:1688_1920x0_80_0_0_2d140661b3ed75eb38fb163eb810f699.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бесовством призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России. Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму. "Они бесятся и сходят с ума. Бесовство и безумное поведение Каллас объяснимо завистью, с которой еврочиновники смотрят на по-настоящему демократически организованные выборы в России. Каллас делает все, чтобы очернить других и попытаться обелить себя. Это принцип мошенников”, - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня еврочиновники паразитируют на демократических принципах. “Европейцам нужно не пропагандировать русофобию, а учиться и равняться на Россию, как нужно проводить открытые демократические выборы и предоставлять людям определять свое будущее”, - сказал Шеремет. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624625_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_bf8a13ffd713a816b83a765f156b6b6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, госдума, выборы, общество , кая каллас
Финансы, РОССИЯ, Госдума, Выборы, Общество , Кая Каллас
14:20 20.09.2026
 
"Они бесятся": депутат отреагировал на обращение Каллас по выборам в России

Шеремет назвал призыв Каллас к странам ЕС не признавать выборы в России бесовством

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бесовством призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к странам Евросоюза не признавать выборы в России.
Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму.
"Они бесятся и сходят с ума. Бесовство и безумное поведение Каллас объяснимо завистью, с которой еврочиновники смотрят на по-настоящему демократически организованные выборы в России. Каллас делает все, чтобы очернить других и попытаться обелить себя. Это принцип мошенников”, - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня еврочиновники паразитируют на демократических принципах.
“Европейцам нужно не пропагандировать русофобию, а учиться и равняться на Россию, как нужно проводить открытые демократические выборы и предоставлять людям определять свое будущее”, - сказал Шеремет.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование идет три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
 
ФинансыРОССИЯГосдумаВыборыОбществоКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала