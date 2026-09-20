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Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА

Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА - 20.09.2026, ПРАЙМ

Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА

В подмосковном Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:30+0300

2026-09-20T10:30+0300

2026-09-20T10:30+0300

происшествия

россия

общество

андрей воробьев

пожар

склад

московская область

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В подмосковном Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. "В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс", - написал он в Telegram-канале.

московская область

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россия, общество , андрей воробьев, пожар, склад, московская область