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Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА
Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА - 20.09.2026, ПРАЙМ
Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА
В подмосковном Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:30+0300
2026-09-20T10:30+0300
происшествия
россия
общество
андрей воробьев
пожар
склад
московская область
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В подмосковном Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс, сообщил губернатор области Андрей Воробьев. "В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс", - написал он в Telegram-канале.
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россия, общество , андрей воробьев, пожар, склад, московская область
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Андрей Воробьев, пожар, склад, Московская область
10:30 20.09.2026
 
Складской комплекс загорелся в подмосковном Софьино после атаки БПЛА

Воробьев: в Софьино после атаки беспилотника загорелся складской комплекс

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. В подмосковном Софьино после атаки БПЛА загорелся складской комплекс, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
"В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс", - написал он в Telegram-канале.
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоАндрей ВоробьевпожарскладМосковская область
 
 
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