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Россия в январе-августе нарастила поставки СПГ в Китай на 28,3%

Россия в январе-августе нарастила поставки СПГ в Китай на 28,3% - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-августе нарастила поставки СПГ в Китай на 28,3%

Россия за первые восемь месяцев 2026 года поставила в Китай 5,153 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 28,31% больше, чем за аналогичный... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:45+0300

2026-09-20T10:45+0300

2026-09-20T10:45+0300

энергетика

газ

китай

спг

россия

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ПЕКИН, 20 сен - ПРАЙМ. Россия за первые восемь месяцев 2026 года поставила в Китай 5,153 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 28,31% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка СПГ в России обошлась Китаю в 2,669 миллиарда долларов, что на 13,19% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 4,016 миллиона тонн российского СПГ 2,358 миллиарда долларов. Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.

китай

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газ, китай, спг, россия