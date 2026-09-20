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В США исключили удары по позициям хуситов в Йемене, пишут СМИ

В США исключили удары по позициям хуситов в Йемене, пишут СМИ - 20.09.2026, ПРАЙМ

В США исключили удары по позициям хуситов в Йемене, пишут СМИ

США исключают наступательные удары по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) и считают, что Саудовская Аравия получает от... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:55+0300

2026-09-20T12:55+0300

2026-09-20T12:55+0300

сша

саудовская аравия

йемен

дональд трамп

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. США исключают наступательные удары по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) и считают, что Саудовская Аравия получает от Штатов все необходимое, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. Как отмечает CNN, президент США Дональд Трамп дал понять, что "красной линией" для него является непосредственное участие США в нанесении ударов по позициям хуситов. "Никаких наступательных ударов", - приводит телеканала слова одного из чиновников США. По словам еще одного чиновника, по мнению США, в настоящее время Саудовская Аравия получает всё необходимое для противодействия хуситам. Он упомянул недавнее расширение масштабов обмена разведданными и информацией, необходимой для наведения на цели. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что Саудовская Аравия через посредников хочет договориться с хуситами о двухнедельном перемирии. До возобновления активных боевых действий в Йемене и обстрелов между хуситами и Саудовской Аравией в середине июля йеменская сторона потребовала от Эр-Рияда обменяться пленными, прекратить блокаду аэропортов на севере Йемена и выплатить компенсацию за ущерб, причиненный инфраструктуре и населению на подконтрольных хуситам территориях за 12 лет конфликта.

сша

саудовская аравия

йемен

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сша, саудовская аравия, йемен, дональд трамп