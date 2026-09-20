https://1prime.ru/20260920/svinina-873475477.html

Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений

Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений

Российский экспорт свинины в Китай в августе достиг 13,3 миллиона долларов, что стало наиболее заметным значением за несколько лет, следует из данных китайской... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:30+0300

2026-09-20T12:30+0300

2026-09-20T12:30+0300

россия

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873475477.jpg?1789896604

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российский экспорт свинины в Китай в августе достиг 13,3 миллиона долларов, что стало наиболее заметным значением за несколько лет, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В 2008 году главное таможенное управление Китая ввело ограничения на импорт свинины из России, в общей сложности они продлились 15 лет: в 2023 году запрет был снят, а в 2024 году поставки фактически возобновились. По данным ведомства, экспорт свинины из России в Китай в августе вырос на 12% в месячном выражении. По всем остальным видам мяса месячная динамика оказалась отрицательной. Так, экспорт замороженной говядины сократился на 10% (до 10,3 миллиона долларов), субпродуктов из всех видов мяса, кроме птицы – на 5% (до 12,7 миллиона долларов), а субпродуктов из мяса домашней птицы – сразу на 39% (до 21,5 миллиона долларов).

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай