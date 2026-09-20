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Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений
Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений - 20.09.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений
Российский экспорт свинины в Китай в августе достиг 13,3 миллиона долларов, что стало наиболее заметным значением за несколько лет, следует из данных китайской... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:30+0300
2026-09-20T12:30+0300
россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российский экспорт свинины в Китай в августе достиг 13,3 миллиона долларов, что стало наиболее заметным значением за несколько лет, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В 2008 году главное таможенное управление Китая ввело ограничения на импорт свинины из России, в общей сложности они продлились 15 лет: в 2023 году запрет был снят, а в 2024 году поставки фактически возобновились. По данным ведомства, экспорт свинины из России в Китай в августе вырос на 12% в месячном выражении. По всем остальным видам мяса месячная динамика оказалась отрицательной. Так, экспорт замороженной говядины сократился на 10% (до 10,3 миллиона долларов), субпродуктов из всех видов мяса, кроме птицы – на 5% (до 12,7 миллиона долларов), а субпродуктов из мяса домашней птицы – сразу на 39% (до 21,5 миллиона долларов).
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россия, мировая экономика, китай
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ
12:30 20.09.2026
 
Россия нарастила экспорт свинины в Китай до рекорда с отмены ограничений

Экспорт свинины из России в Китай в августе вырос на 12%, до 13,3 миллиона долларов

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МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Российский экспорт свинины в Китай в августе достиг 13,3 миллиона долларов, что стало наиболее заметным значением за несколько лет, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
В 2008 году главное таможенное управление Китая ввело ограничения на импорт свинины из России, в общей сложности они продлились 15 лет: в 2023 году запрет был снят, а в 2024 году поставки фактически возобновились.
По данным ведомства, экспорт свинины из России в Китай в августе вырос на 12% в месячном выражении.
По всем остальным видам мяса месячная динамика оказалась отрицательной. Так, экспорт замороженной говядины сократился на 10% (до 10,3 миллиона долларов), субпродуктов из всех видов мяса, кроме птицы – на 5% (до 12,7 миллиона долларов), а субпродуктов из мяса домашней птицы – сразу на 39% (до 21,5 миллиона долларов).
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙ
 
 
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