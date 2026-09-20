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Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии
Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии - 20.09.2026, ПРАЙМ
Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии
Избранный в воскресенье на заседании парламента главой Карачаево-Черкессии на четвертый срок Рашид Темрезов вступил в должность руководителя региона, принеся... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:40+0300
2026-09-20T11:40+0300
общество
россия
владимир путин
карачаево-черкесия
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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 20 сен - ПРАЙМ. Избранный в воскресенье на заседании парламента главой Карачаево-Черкессии на четвертый срок Рашид Темрезов вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости. Согласно региональному законодательству, главу Карачаево-Черкессии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В воскресенье депутаты избрали главой республики Темрезова. "Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Карачаево-Черкесской Республики", - сказал Темрезов, принося присягу. В начале сентября президент РФ Владимир Путин представил в парламент КЧР трех кандидатов для избрания на должность главы республики: действующий глава КЧР Темрезов, председатель комитета парламента региона по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка, председатель комитета парламента КЧР по промышленности, транспорту и энергетике Крым Шнахов.
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общество , россия, владимир путин, карачаево-черкесия
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Карачаево-Черкесия
11:40 20.09.2026
 
Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии

Избранный на четвертый срок Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 20 сен - ПРАЙМ. Избранный в воскресенье на заседании парламента главой Карачаево-Черкессии на четвертый срок Рашид Темрезов вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно региональному законодательству, главу Карачаево-Черкессии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В воскресенье депутаты избрали главой республики Темрезова.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Карачаево-Черкесской Республики", - сказал Темрезов, принося присягу.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин представил в парламент КЧР трех кандидатов для избрания на должность главы республики: действующий глава КЧР Темрезов, председатель комитета парламента региона по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка, председатель комитета парламента КЧР по промышленности, транспорту и энергетике Крым Шнахов.
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинКарачаево-Черкесия
 
 
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