https://1prime.ru/20260920/temrezov-873473992.html

Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии

Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии - 20.09.2026, ПРАЙМ

Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкессии

Избранный в воскресенье на заседании парламента главой Карачаево-Черкессии на четвертый срок Рашид Темрезов вступил в должность руководителя региона, принеся... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:40+0300

2026-09-20T11:40+0300

2026-09-20T11:40+0300

общество

россия

владимир путин

карачаево-черкесия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873473992.jpg?1789893601

ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 20 сен - ПРАЙМ. Избранный в воскресенье на заседании парламента главой Карачаево-Черкессии на четвертый срок Рашид Темрезов вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости. Согласно региональному законодательству, главу Карачаево-Черкессии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур. В воскресенье депутаты избрали главой республики Темрезова. "Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивать сохранение государственности республики, ее территориальную целостность, безопасность, верно служить народу Карачаево-Черкесской Республики", - сказал Темрезов, принося присягу. В начале сентября президент РФ Владимир Путин представил в парламент КЧР трех кандидатов для избрания на должность главы республики: действующий глава КЧР Темрезов, председатель комитета парламента региона по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка, председатель комитета парламента КЧР по промышленности, транспорту и энергетике Крым Шнахов.

карачаево-черкесия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, карачаево-черкесия