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Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по ситуации с Ираном - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по ситуации с Ираном
Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по ситуации с Ираном - 20.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по ситуации с Ираном
Президент США Дональд Трамп находится на стадии принятия решения по Ирану, американский лидер также анонсировал крупные события в ближайшее время, сообщил... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:39+0300
2026-09-20T17:39+0300
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится на стадии принятия решения по Ирану, американский лидер также анонсировал крупные события в ближайшее время, сообщил журналист Fox News Трей Йингст. "Я только что говорил с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он заявил Fox News, что находится на стадии принятия решения и что в не самом отдаленном будущем будут происходить очень крупные события", - заявил Трей Йингст в эфире телеканала. По словам Йингста, Трамп в разговоре с ним озвучил три сценария развития событий: "уничтожить Иран, позволить ему экономически сгнить или заключить с ним сделку". Ранее советник Дональда Трампа по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что американский лидер работает над скорейшим завершением конфликта с Ираном.
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мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
17:39 20.09.2026
 
Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по ситуации с Ираном

Fox News: Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по ситуации с Ираном

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится на стадии принятия решения по Ирану, американский лидер также анонсировал крупные события в ближайшее время, сообщил журналист Fox News Трей Йингст.
"Я только что говорил с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он заявил Fox News, что находится на стадии принятия решения и что в не самом отдаленном будущем будут происходить очень крупные события", - заявил Трей Йингст в эфире телеканала.
По словам Йингста, Трамп в разговоре с ним озвучил три сценария развития событий: "уничтожить Иран, позволить ему экономически сгнить или заключить с ним сделку".
Ранее советник Дональда Трампа по арабским и ближневосточным делам Массад Булос заявил, что американский лидер работает над скорейшим завершением конфликта с Ираном.
 
Мировая экономикаИРАНСШАДональд Трамп
 
 
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