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Трамп заявил, что хуситы согласились не вести войну с США
Трамп заявил, что хуситы согласились не вести войну с США - 20.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что хуситы согласились не вести войну с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) согласилось не вести войну с США, сообщил журналист... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T17:49+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) согласилось не вести войну с США, сообщил журналист телеканала Fox News Трей Йингст со ссылкой на комментарий американского лидера. "Президент заявил, что США находятся в постоянном контакте с хуситами, и они согласились не воевать с США", - заявил журналист, запись опубликована на странице Fox News в соцсети Х. В субботу хуситы заявили, что нанесли ракетные удары по стратегически важным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании Saudi Aramco на западе Саудовской Аравии в ответ на удары по Йемену. Движение заявило, что при атаках использовало ракеты и беспилотники. До возобновления активных боевых действий в Йемене и обстрелов между хуситами и Саудовской Аравией в середине июля йеменская сторона потребовала от Эр-Рияда обменяться пленными, прекратить блокаду аэропортов на севере Йемена и выплатить компенсацию за ущерб, причиненный инфраструктуре и населению на подконтрольных хуситам территориях за 12 лет конфликта.
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Мировая экономика, ЙЕМЕН, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Saudi Aramco
Трамп заявил, что хуситы согласились не вести войну с США
Fox News: Трамп заявил, что хуситы согласились не воевать с США