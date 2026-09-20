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Памфилова рассказала о явке на выборах в Госдуму
Памфилова рассказала о явке на выборах в Госдуму - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о явке на выборах в Госдуму
Явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила явку на выборах 2021 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T15:45+0300
2026-09-20T15:45+0300
2026-09-20T15:45+0300
общество
россия
элла памфилова
госдума
цик
выборы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила явку на выборах 2021 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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общество , россия, элла памфилова, госдума, цик, выборы
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
Памфилова рассказала о явке на выборах в Госдуму
Памфилова: явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила явку на выборах 2021 года
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила явку на выборах 2021 года, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.