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После обработки 20,4% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,10%

После обработки 20,4% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,10% - 20.09.2026, ПРАЙМ

После обработки 20,4% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,10%

После обработки 20,4% протоколов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу лидирует партия "Единая Россия" с 57,1% голосов. Об этом свидетельствуют... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T22:21+0300

2026-09-20T22:21+0300

2026-09-20T22:21+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. После обработки 20,4% протоколов на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу лидирует партия "Единая Россия" с 57,1% голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.Согласно опубликованным данным, КПРФ набирает 14,01%, ЛДПР — 9,32%, партия "Новые люди" — 7,93%, "Справедливая Россия" — 5,13%. Партия пенсионеров получает 2,05%, РЭП "Зеленые" — 0,94%, "Коммунисты России" — 0,89%, "Родина" — 0,62%, партия "Прямой демократии" — 0,33%.Согласно сообщению ЦИК, явка на выборах на момент закрытия всех избирательных участков в России в заключительный день голосования составляет 56,66%Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы состоялись с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , владимир путин, единая россия, цик, кпрф, выборы