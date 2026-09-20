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ЦИК: ЕР набирает 57,04% на выборах в Госдуму по партийному списку
ЦИК: ЕР набирает 57,04% на выборах в Госдуму по партийному списку - 20.09.2026, ПРАЙМ
ЦИК: ЕР набирает 57,04% на выборах в Госдуму по партийному списку
Партия "Единая Россия" набирает 57,04% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,92%, ЛДПР - 9,31%, партия "Новые люди" - 8,01%, партия... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T23:08+0300
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финансы
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,04% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,92%, ЛДПР - 9,31%, партия "Новые люди" - 8,01%, партия "Справедливая Россия" - 5,22% после обработки 25,21% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,08%, партия "Зеленые" - 0,96%, партия "Коммунисты России" - 0,89%, партия "Родина" - 0,63%, Партия прямой демократии - 0,33%. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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финансы, владимир путин, госдума, цик, единая россия, выборы
Финансы, Владимир Путин, Госдума, ЦИК, Единая Россия, Выборы
ЦИК: ЕР набирает 57,04% на выборах в Госдуму по партийному списку
ЦИК: ЕР набирает 57,04 процента голосов на выборах в Госдуму по партийному списку
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" набирает 57,04% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку, КПРФ - 13,92%, ЛДПР - 9,31%, партия "Новые люди" - 8,01%, партия "Справедливая Россия" - 5,22% после обработки 25,21% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Кроме того, согласно данным ЦИК, Партия пенсионеров набирает 2,08%, партия "Зеленые" - 0,96%, партия "Коммунисты России" - 0,89%, партия "Родина" - 0,63%, Партия прямой демократии - 0,33%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершилось 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
После обработки 20,4% протоколов лидирует "Единая Россия" с 57,10%