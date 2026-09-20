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Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявили в "Метинвесте" - 20.09.2026, ПРАЙМ
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Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявили в "Метинвесте"
Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявили в "Метинвесте" - 20.09.2026, ПРАЙМ
Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявили в "Метинвесте"
Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявил Financial Times глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест"... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T12:25+0300
2026-09-20T12:25+0300
промышленность
украина
arcelormittal
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявил Financial Times глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз. В середине сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. "На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", - приводит издание слова Водовиза. Как пишет Financial Times, компания "Метинвест", а также крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal сообщили, что заводы, на долю которых приходилось 90% всего производства стали на Украине, в настоящее время простаивают. "Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт: дни, недели, месяцы или годы", - заявил Водовиз. Он добавил, что остановка предприятий может повлечь за собой серьезные последствия и "оказать огромное влияние на налоги".
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промышленность, украина, arcelormittal
Промышленность, УКРАИНА, ArcelorMittal
12:25 20.09.2026
 
Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявили в "Метинвесте"

Глава "Метинвеста" Водовиз: у Украины больше нет сталелитейной промышленности

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Украина осталась без сталелитейной промышленности, заявил Financial Times глава офиса исполнительного директора украинской сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз.
В середине сентября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, производящим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.
"На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", - приводит издание слова Водовиза.
Как пишет Financial Times, компания "Метинвест", а также крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal сообщили, что заводы, на долю которых приходилось 90% всего производства стали на Украине, в настоящее время простаивают.
"Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт: дни, недели, месяцы или годы", - заявил Водовиз. Он добавил, что остановка предприятий может повлечь за собой серьезные последствия и "оказать огромное влияние на налоги".
 
ПромышленностьУКРАИНАArcelorMittal
 
 
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