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Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке - 20.09.2026, ПРАЙМ
Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке
Владимир Зеленский утверждает, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорился о встрече с ним в Нью-Йорке. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T22:45+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорился о встрече с ним в Нью-Йорке. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига 17 сентября утверждал, что Киев готовится к возможной встрече Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Только что говорили с президентом Трампом. Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также заявил о наличии идей по деэскалации ситуации на Украине и вопросам энергетической и продовольственной безопасности. В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
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мировая экономика, общество , нью-йорк, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, андрей сибига, оон, мид
Мировая экономика, Общество , Нью-Йорк, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Сибига, ООН, МИД
Зеленский утверждает, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский заявил, что договорился о встрече с президентом США Трампом в Нью-Йорке
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорился о встрече с ним в Нью-Йорке.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига 17 сентября утверждал, что Киев готовится к возможной встрече Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Только что говорили с президентом Трампом. Важный разговор, и многие вещи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также заявил о наличии идей по деэскалации ситуации на Украине и вопросам энергетической и продовольственной безопасности.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.