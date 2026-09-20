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Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России

Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России - 20.09.2026, ПРАЙМ

Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России

Более 45% избирателей к этому моменту проголосовали на всех уровнях выборов в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T10:20+0300

2026-09-20T10:20+0300

2026-09-20T10:20+0300

общество

россия

элла памфилова

госдума

цик

выборы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 45% избирателей к этому моменту проголосовали на всех уровнях выборов в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, элла памфилова, госдума, цик, выборы