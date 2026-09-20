https://1prime.ru/20260920/vybory-873471550.html
Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России
Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России - 20.09.2026, ПРАЙМ
Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России
Более 45% избирателей к этому моменту проголосовали на всех уровнях выборов в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:20+0300
2026-09-20T10:20+0300
2026-09-20T10:20+0300
общество
россия
элла памфилова
госдума
цик
выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873471550.jpg?1789888800
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Более 45% избирателей к этому моменту проголосовали на всех уровнях выборов в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, элла памфилова, госдума, цик, выборы
Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
Более 45% избирателей проголосовали на выборах в России
Глава ЦИК Памфилова: более 45% российских избирателей проголосовали на выборах в Госдуму