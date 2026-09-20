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Более 2,8 миллиона москвичей воспользовались ДЭГ и электронным голосованием
Более 2,8 миллиона москвичей воспользовались ДЭГ и электронным голосованием - 20.09.2026, ПРАЙМ
Более 2,8 миллиона москвичей воспользовались ДЭГ и электронным голосованием
Дистанционным и электронным голосованием в Москве воспользовались уже более 2,8 миллиона человек, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T10:50+0300
2026-09-20T10:50+0300
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элла памфилова
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цик
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Дистанционным и электронным голосованием в Москве воспользовались уже более 2,8 миллиона человек, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В Москве дистанционным и электронным голосованием, то есть посредством стационарных, скажем, участков - у них это общая база - воспользовалось уже более 2,8 миллиона человек - это москвичи", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Элла Памфилова, Госдума, ЦИК, Выборы
Более 2,8 миллиона москвичей воспользовались ДЭГ и электронным голосованием
ДЭГ и электронным голосованием в Москве воспользовались более 2,8 миллиона человек
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Дистанционным и электронным голосованием в Москве воспользовались уже более 2,8 миллиона человек, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В Москве дистанционным и электронным голосованием, то есть посредством стационарных, скажем, участков - у них это общая база - воспользовалось уже более 2,8 миллиона человек - это москвичи", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали в пятницу. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.