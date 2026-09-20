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На 19 сентября почти 27,5 тысячи избирателей проголосовали за рубежом

На 19 сентября почти 27,5 тысячи избирателей проголосовали за рубежом - 20.09.2026, ПРАЙМ

На 19 сентября почти 27,5 тысячи избирателей проголосовали за рубежом

Почти 27,5 тысяч избирателей проголосовали за рубежом на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18.00 субботы, сообщил РИА Новости член Центральной... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:05+0300

2026-09-20T11:05+0300

2026-09-20T11:17+0300

общество

россия

госдума

выборы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Почти 27,5 тысяч избирателей проголосовали за рубежом на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 18.00 субботы, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев. "По состоянию на 18.00 19.09.2026 за рубежом проголосовали 27 452 избирателя. При этом надо учитывать, что это данные по факту досрочного голосования, как отдельных групп избирателей в 43 странах и в целом по участкам в Израиле, Бахрейне, Кувейте, Ливии, Ираке, Йемене и Китае", - сказал Андреев. Россияне, которые в дни выборов находятся за рубежом, могут проголосовать на думских выборах на 333 участках в 152 странах. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, госдума, выборы