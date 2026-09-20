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Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми
Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми - 20.09.2026, ПРАЙМ
Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми
Избирательный участок в Коми в субботу после окончания голосования подожгли, пожар был ликвидирован, предполагаемого поджигателя задержали, сообщила... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T11:35+0300
2026-09-20T11:35+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Избирательный участок в Коми в субботу после окончания голосования подожгли, пожар был ликвидирован, предполагаемого поджигателя задержали, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В Медвежской муниципального района Печора Республики Коми, в здании, где расположен избирательный участок №198, после окончания времени голосования - это было около 23 часов где-то - осуществлен поджог. В результате целенаправленных противоправных действий произошло возгорание входной группы запасного входа. Слава Богу, возгорание было оперативно ликвидировано представителями управления МЧС", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Она добавила, что жертв и пострадавших нет, избирательная документация не повреждена и предполагаемый поджигатель задержан. "Двадцатого сентября с 8 утра участок открыт. Процесс голосования на избирательном участке продолжается в штатном режиме", - добавила Памфилова.
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Общество , РОССИЯ, республика Коми, Элла Памфилова, ЦИК, МЧС, Госдума, Выборы
Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми
Глава ЦИК Памфилова: избирательный участок в Коми ночью подожгли, пожар был ликвидирован
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Избирательный участок в Коми в субботу после окончания голосования подожгли, пожар был ликвидирован, предполагаемого поджигателя задержали, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"В Медвежской муниципального района Печора Республики Коми, в здании, где расположен избирательный участок №198, после окончания времени голосования - это было около 23 часов где-то - осуществлен поджог. В результате целенаправленных противоправных действий произошло возгорание входной группы запасного входа. Слава Богу, возгорание было оперативно ликвидировано представителями управления МЧС", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.
Она добавила, что жертв и пострадавших нет, избирательная документация не повреждена и предполагаемый поджигатель задержан.
"Двадцатого сентября с 8 утра участок открыт. Процесс голосования на избирательном участке продолжается в штатном режиме", - добавила Памфилова.