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Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми

Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми - 20.09.2026, ПРАЙМ

Памфилова рассказала о поджоге избирательного участка в Коми

Избирательный участок в Коми в субботу после окончания голосования подожгли, пожар был ликвидирован, предполагаемого поджигателя задержали, сообщила... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T11:35+0300

2026-09-20T11:35+0300

2026-09-20T11:35+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Избирательный участок в Коми в субботу после окончания голосования подожгли, пожар был ликвидирован, предполагаемого поджигателя задержали, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. "В Медвежской муниципального района Печора Республики Коми, в здании, где расположен избирательный участок №198, после окончания времени голосования - это было около 23 часов где-то - осуществлен поджог. В результате целенаправленных противоправных действий произошло возгорание входной группы запасного входа. Слава Богу, возгорание было оперативно ликвидировано представителями управления МЧС", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. Она добавила, что жертв и пострадавших нет, избирательная документация не повреждена и предполагаемый поджигатель задержан. "Двадцатого сентября с 8 утра участок открыт. Процесс голосования на избирательном участке продолжается в штатном режиме", - добавила Памфилова.

республика коми

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общество , россия, республика коми, элла памфилова, цик, мчс, госдума, выборы