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Россия открыла за рубежом больше участков, чем обычно, заявила Памфилова

Россия открыла за рубежом больше участков, чем обычно, заявила Памфилова - 20.09.2026, ПРАЙМ

Россия открыла за рубежом больше участков, чем обычно, заявила Памфилова

МИД России и дипломаты, несмотря на все сложности, открыли даже больше участков, чем обычно для организации выборов за рубежом, заявила председатель ЦИК РФ Элла | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T12:05+0300

2026-09-20T12:05+0300

2026-09-20T12:05+0300

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. МИД России и дипломаты, несмотря на все сложности, открыли даже больше участков, чем обычно для организации выборов за рубежом, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Еще раз хочу отметить, что наши партнеры с министерства иностранных дел и дипломаты, несмотря на все сложности, особенно которых более выше крыши в так называемых недружественных странах, в этом году даже больше открыли избирательных участков. Ну, в принципе, да, больше, чем было возможно", - сказала она на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ. По ее словам, открыть дополнительные участки удалось, несмотря на то, что в ряде стран произошло сокращение по их вине, а не по вине России. Памфилова отметила, что речь идет в том числе о Германии и других государствах, которые объявили Россию врагом и вешают на нее все свои грехи. "Но тем не менее наши дипломатические представительства там, где это возможно, в дружественных странах, в странах большого Юга, вообще глобального мира, там, где была необходимость, были запросы от наших сограждан, оказавшихся за рубежом, постарались дополнительно еще открыть избирательные участки", - добавила председатель ЦИК. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Россияне, которые в дни выборов будут находиться за рубежом, смогут проголосовать на более чем 300 участках в 152 странах. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, элла памфилова, цик, госдума, мид рф, выборы