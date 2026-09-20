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В ЦИК рассказали о голосовании через спутниковую связь в Заполярье

В ЦИК рассказали о голосовании через спутниковую связь в Заполярье - 20.09.2026, ПРАЙМ

В ЦИК рассказали о голосовании через спутниковую связь в Заполярье

Доступ к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) через низкоорбитальную спутниковую связь для жителей поселка Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе был | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T13:50+0300

2026-09-20T13:50+0300

2026-09-20T13:50+0300

технологии

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общество

арктика

элла памфилова

цик

госдума

икс холдинг

выборы

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Доступ к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) через низкоорбитальную спутниковую связь для жителей поселка Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе был реализован в рамках тестирования создаваемого сервиса компании "Бюро 1440" и позволил проверить его работу в реальных условиях, рассказали в пресс-службе ЦИК России. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что жители одного из поселений Ненецкого автономного округа проголосовали на выборах депутатов Госдумы через низкоорбитальную спутниковую связь, голосование прошло успешно. Этот проект реализовали совместно ЦИК и российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в ИКС Холдинг). "Проект реализован в рамках тестирования создаваемого сервиса "Бюро 1440". Спутниковый канал использовался для реального голосования, жители поселка получили возможность отдать свой голос через систему ДЭГ", - сообщили в пресс-службе ЦИК. Там отметили, что для подключения использовали разработки двух компаний ИКС Холдинга: абонентский терминал "Бюро 1440" обеспечивал передачу данных через спутниковую сеть, а подключенный к нему планшет KVADRA_Т компании YADRO обеспечил доступ к системе электронного голосования. "Голосование в поселке Нельмин-Нос стало одним из практических сценариев применения низкоорбитальной спутниковой связи в Арктике. Такие испытания позволяют проверить работу сервиса в реальных условиях и его готовность к задачам будущих пользователей. Создаваемая система "Бюро 1440" призвана обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории России, включая районы без устойчивого покрытия наземными сетями", - отметили в ЦИК России. Генеральный директор "Бюро 1440" Алексей Шелобков отметил, что компания с августа проводит тестовые включения с будущими пользователями сервиса - в удаленных населенных пунктах и на железной дороге. "Каждый такой проект позволяет проверить всю цепочку: от спутникового канала и абонентского терминала до работы конкретного цифрового сервиса. В поселке Нельмин-Нос через нашу сеть жители участвовали в электронном голосовании. Для нас это практический опыт, который мы учитываем при подготовке сервиса к эксплуатации", - рассказал Шелобков, слова которого приводит пресс-служба ЦИК. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 проходит в рекордном количестве субъектов - в 32 регионах России и на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн.

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технологии, россия, общество , арктика, элла памфилова, цик, госдума, икс холдинг, выборы