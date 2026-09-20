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В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно

В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно - 20.09.2026, ПРАЙМ

В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно

Повторное требование бумажного бюллетеня после начала голосования с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ) - это грубое нарушение закона, все эти... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T13:10+0300

2026-09-20T13:10+0300

2026-09-20T13:10+0300

россия

общество

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выборы

госдума

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Повторное требование бумажного бюллетеня после начала голосования с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ) - это грубое нарушение закона, все эти ситуации фиксируются и будут предметом проверки правоохранительных органов, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Это попытка повторного голосования, что категорически запрещено в законе … Более того, в этом я усматриваю признаки правонарушения, предусмотренном в статье "Повторное получение избирательного бюллетеня в ходе одного и того же голосования". Если эта попытка будет осуществлена в третий раз, это уже уголовная ответственность", - сказал Реут журналистам. Он подчеркнул, что повторно бюллетень в нарушение закона никому выдан не будет. "Все эти ситуации фиксируются и будут, я обещаю, предметом проверки правоохранительных органов", - заключил Реут. Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 все три дня.

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россия, общество , москва, выборы, госдума