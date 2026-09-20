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В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно - 20.09.2026, ПРАЙМ
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В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно
В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно - 20.09.2026, ПРАЙМ
В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно
Повторное требование бумажного бюллетеня после начала голосования с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ) - это грубое нарушение закона, все эти... | 20.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-20T13:10+0300
2026-09-20T13:10+0300
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Повторное требование бумажного бюллетеня после начала голосования с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ) - это грубое нарушение закона, все эти ситуации фиксируются и будут предметом проверки правоохранительных органов, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Это попытка повторного голосования, что категорически запрещено в законе … Более того, в этом я усматриваю признаки правонарушения, предусмотренном в статье "Повторное получение избирательного бюллетеня в ходе одного и того же голосования". Если эта попытка будет осуществлена в третий раз, это уже уголовная ответственность", - сказал Реут журналистам. Он подчеркнул, что повторно бюллетень в нарушение закона никому выдан не будет. "Все эти ситуации фиксируются и будут, я обещаю, предметом проверки правоохранительных органов", - заключил Реут. Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 все три дня.
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россия, общество , москва, выборы, госдума
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Выборы, Госдума
13:10 20.09.2026
 
В МГИК объяснили, в каком случае требовать бумажный бюллетень незаконно

Зампред МГИК Реут: требование бумажного бюллетеня после начала голосования с ТЭГ незаконно

© РИА Новости . Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкБюллетень для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва
Бюллетень для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2026
© РИА Новости . Томас Тхайцук
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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Повторное требование бумажного бюллетеня после начала голосования с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ) - это грубое нарушение закона, все эти ситуации фиксируются и будут предметом проверки правоохранительных органов, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Это попытка повторного голосования, что категорически запрещено в законе … Более того, в этом я усматриваю признаки правонарушения, предусмотренном в статье "Повторное получение избирательного бюллетеня в ходе одного и того же голосования". Если эта попытка будет осуществлена в третий раз, это уже уголовная ответственность", - сказал Реут журналистам.
Он подчеркнул, что повторно бюллетень в нарушение закона никому выдан не будет. "Все эти ситуации фиксируются и будут, я обещаю, предметом проверки правоохранительных органов", - заключил Реут.
Выборы депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать на них могут совершеннолетние граждане с постоянной регистрацией в столице. Онлайн-голосование доступно на elec.mos.ru с 08.00 18 сентября до 19.59 20 сентября. Проголосовать в электронном формате можно также с помощью терминала на любом избирательном участке города. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 все три дня.
 
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