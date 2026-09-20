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В Москве выявили попытки нарушения избирательного законодательства

В Москве выявили попытки нарушения избирательного законодательства - 20.09.2026, ПРАЙМ

В Москве выявили попытки нарушения избирательного законодательства

Прокуратура Москвы выявила действия, направленные на умышленное нарушение избирательного законодательства в ходе выборов в столице, сообщили РИА Новости в... | 20.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-20T14:50+0300

2026-09-20T14:50+0300

2026-09-20T14:50+0300

общество

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МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Прокуратура Москвы выявила действия, направленные на умышленное нарушение избирательного законодательства в ходе выборов в столице, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре. "Прокуратура Москвы в ходе мониторинга состояния законности на территории столицы выявила факты совершения действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства", - говорится в сообщении. В прокуратуре предостерегли о недопустимости нарушения закона, напомнив, что за вмешательство в осуществление избирательной комиссией своих полномочий, создающее помехи голосованию, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, отмечается в сообщении ведомства, любые незаконные действия, препятствующие свободному осуществлению гражданами избирательных прав и работе избирательных комиссий влекут за собой уголовную ответственность согласно статье 141 УК РФ. В прокуратуре Москвы призвали жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок при осуществлении избирательных прав, не поддаваться на провокации. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, москва, госдума, выборы